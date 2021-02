Régionales : le député LR de l'Indre Nicolas Forissier officiellement tête de liste en Centre-Val de Loire

C'est désormais officiel : c'est le député LR de l'Indre, Nicolas Forissier qui sera la tête de liste Les Républicains pour les régionales en Centre-Val de Loire. La Commission Nationale d'Investiture du parti de droite, présidée par le député des Alpes Maritimes Eric Ciotti, a validé ce choix ce mercredi. Nicolas Forissier conduira également la liste dans le département de l'Indre. De son côté, Guillaume Peletier (LR), actuel chef de file de l'opposition régionale, prendra la tête de liste départementale dans le Loir-et-Cher. Ce dernier dit vouloir "se consacrer pleinement à son département" alors qu'en septembre 2020, au cours de la fête de la Violette, il avait de manière implicite, posé des jalons pour être la tête de liste de ce scrutin régional.

La région Centre-Val de Loire a besoin d’un changement politique profond

Il y a quelques jours, les deux hommes, qui ont donc visiblement trouvé un accord, estimaient dans un communiqué commun, "qu'au bout de près de 25 ans de gestion socialiste, communiste et Verts, la région Centre-Val de Loire a besoin d’un changement politique profond." Et d'ajouter, "nous ne pouvons plus accepter de voir notre région systématiquement dernière ou en bas des classements économiques, sociaux, éducatifs ou sanitaires."

Contacté par France Bleu Berry ce mercredi, Nicolas Forissier se dit "très sensible de ce soutien unanime de la Commission Nationale d'Investiture. Je vais maintenant conduire cette campagne, dans un esprit de rassemblement de la droite et du centre". Les élections régionales et départementales étaient initialement prévues en mars mais la pandémie de Covid-19 a bousculé le calendrier. Le gouvernement s'est engagé sur les dates des 13 et 20 juin prochains.