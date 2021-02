Elections régionales : le maire de Bergouey-Viellenave s'engage aux côtés des écologistes

Il a repris la ferme de son oncle en 2008, et a décidé d'en faire un lieu d'expérimentations de nouvelles pratiques agricoles, plus écologiques. Félix Noblia, 35 ans, est un "paysan-chercheur'. Dans son exploitation, pas de pesticides, ni de labour. Ses 100 hectares de céréales sont cultivés en bio, en semis direct sous un couvert végétal qui favorise l’auto-fertilisation. Ses 150 vaches (des Red Angus écossaises, race plus rustique et plus grasse) sont élevées toujours dehors, et nourries suivant un système de pâturages tournant, qui garantit une meilleure alimentation pour les bêtes et contribue au stockage de carbone.

Une ferme modèle selon Nicolas Thierry, tête de liste des écologistes aux élections régionales : "Félix Noblia développe un modèle qui ne se contente pas d'avoir un minimum d'impact, mais qui permet de faire revenir la biodiversité, de redonner la vie dans les sols, et d'être une solution à la crise extrêmement importante qui est devant nous, le dérèglement climatique".

Nicolas Thierry : "L'agriculture peut être une réponse dans la lutte contre le dérèglement climatique" Copier

Félix Noblia a donc décidé de poursuivre ses engagements à présentant sa candidature au côté des écologistes. "Si on avait dépensé le dixième de l'argent qu'on a investi dans l'agriculture conventionnelle, pour faire de la recherche en bio, on aurait probablement une grosse partie des solutions." Il devrait figurer en position éligible dans le département des Pyrénées-Atlantiques, derrière Sophie Bussière et Jean-François Blanco. La conseillère écologiste Alice Leiçaiguéçahar, elle, a décidé de ne pas se représenter.

A l'issue d'une alliance avec les socialistes lors des précédentes élections, les écologistes comptent 18 sièges au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Un chiffre qu'ils espèrent cette fois-ci doubler. Les élections régionales se tiendront les 13 et 20 juin prochain, en même temps que les départementales.

Nicolas Thierry, Sophie Bussière, Jean-François Blanco et Félix Noblia © Radio France - Andde Irosbehere