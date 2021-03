Élections régionales : le maire de Loches, directeur de campagne de Nicolas Forissier (LR)

L'équipe de campagne de Nicolas Forissier (LR) se met en place. Pour les élections régionales prévues les 13 et 20 juin prochains, le député de l'Indre qui conduira la liste de droite et du centre dans la région et dans son département, a choisi Marc Angenault, maire de Loches (Indre-et-Loire) pour le poste stratégique de directeur de campagne. "Je veux un maire au coeur du dispositif. Les maires sont les élus de proximité "à portée d'engueulade", mais aussi de conseil pour tous nos concitoyens" a expliqué Nicolas Forissier ce samedi midi à Loches.

Marc Angenault de retour dans sa famille politique

Pour le maire de Loches, c'est un retour au sein de sa famille politique. En 2017, après le premier tour des législatives, Marc Angenault avait claqué la porte des Républicains, estimant avoir été "trahi" par son propre parti qui, après l'avoir investi, avait finalement préféré réserver la 3e circonscription d'Indre-et-Loire à Sophie Auconie. Le maire de Loches avait eu le sentiment d'être sacrifié sur l'autel d'un accord LR/UDI.

Marc Angenault revient donc dans le jeu, aux côtés de Nicolas Forissier qui ce samedi, a rappelé qu'il rassemblait la droite et le centre : "Marc Fesneau, c'est la majorité gouvernementale En Marche, il doit l'assumer. Ne nous trompons pas".

Pour cette séquence ce samedi midi à Loches, la droite et le Centre avait resserré les rangs. Nicolas Forissier et Marc Angenault étaient entourés de Jean-Gérard Paumier, président du Conseil départemental d’Indre et Loire, de la centriste Christine Fauquet, maire de Saint-Règle et conseillère régionale sortante, de Claude Greff, conseillère régionale sortante LR , de Frédéric Augis, maire de Joué-les-Tours et vice-président de Tours Métropole, et de Fabrice Boigard, président de la Fédération LR d'Indre-et-Loire, vice président du Conseil départemental et adjoint à Saint-Cyr-sur Loire.