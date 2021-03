Elections régionales : "on ne sent plus la différence entre gauche et droite, il y a une escroquerie"

Même si Philippe Poutou n'est pas candidat, il reste engagé et défend le scrutin des régionales qui doit se tenir les 13 et 20 juin prochain : " c'est vrai que les conditions sanitaires ne sont pas rassurantes. Difficile de savoir s'il est possible de faire ou pas. Nous, on pense que d'un point de vue démocratique, ça serait bien qu'elles soient maintenues " La Nouvelle Aquitaine est pour l'instant la seule région a présenté un candidat unique pour le NPA et la France Insoumise : Clémence Guetté : c'est la suite logique de l'expérience Bordeaux lutte, où on avait regroupé des forces militantes de la France insoumise, du NPA et aussi tout un milieu associatif syndicaliste, des gilets jaunes, des collectifs. C'est de regrouper des forces militantes du mouvement social. La colère exprimée dans la rue doit se retrouver dans les bulletins de vote estime le militant, d'ailleurs Philippe Poutou dénonce un système politique qui reste dans ses travers de la corruption, de ses liens avec les grandes fortunes