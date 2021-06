Elections régionales : le socialiste sortant Alain Rousset largement reconduit en Nouvelle-Aquitaine

Le président sortant de la région Nouvelle-Aquitaine repart pour un cinquième mandat. Ce dimanche soir, au second tour des élections régionales, Alain Rousset a fini avec une large avance sur celle qui était présentée comme une concurrente sérieuse, la RN Edwige Diaz. Avec sa liste soutenue par le PCF et le PRG, le socialiste termine avec 39,51% des suffrages exprimés. Il est donc assuré d'une majorité confortable au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. La candidate RN, en deuxième position, plafonne à quasiment 20 points derrière (19,11%).

La Landaise Geneviève Darrieussecq (Modem-LREM), termine dernière de cette quinquagulaire avec 13,01% des suffrages. Un camouflet pour la majorité présidentielle qui n'a pas parvenu à convaincre les Néo-Aquitains. Deux candidats obtiennent exactement le même pourcentage, 14,19% : Nicolas Florian (LR) et Nicolas Thierry (EELV) même si le candidat Les Républicains obtient cent voix de plus dans les urnes. Les écologistes et la liste d'Alain Rousset n'ont pas réussi à fusionner au second tour, et la collaboration pourrait donner des étincelles.

Une abstention record

Six Néo-Aquitains sur dix ne sont pas allés voter. Au premier tour, l'abstention avait atteint 64,09%, elle baisse légèrement pour ce deuxième tour (63,43%) mais reste historiquement élevée. Au niveau national, elle était estimée ce dimanche soir à 65,7%.