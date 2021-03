Elections régionales: les écologistes partent tous ensemble.

En 2015, les différents partis écologistes étaient partis divisés; éclatés dans différentes listes politiques pour ces élections régionales. Cette fois-ci, l'ensemble des mouvements se sont unis. Pas question de recommencer ce qui avait conduit les écolos à ne pas peser dans l'hémicycle régional. C'est ainsi que Europe-Ecologie-Les-Verts, Cap21, Alliance-Ecologistes-Indépendante, Génération-Ecologie, Cap-Ecologie et le Mouvement des Progressistes font route commune. Un programme est en cours d'élaboration et une tête de liste devra être trouvée. Ca ne sera pas facile car les composantes de cette alliance sont nombreuses et lors d'une conférence de presse ce mercredi, en plus, les différents responsables ont aussi entrouvert la porte à des discussions avec leurs partenaires traditionnels que sont les socialistes ou des communistes. "Dans tous les cas la tête de liste sera écologiste, affirme le niçois Jean-Marc Governatori, co-secrétaire nationale de l'Alliance Ecologiste Indépendante et conseiller municipal d'opposition à Nice. Et cette tête de liste sera choisie par ceux qui ce matin annoncent une liste commune."