Élections régionales : Les Républicains virent en tête au premier tour, le RN plus bas que prévu

Les Républicains et leurs alliés arrivent en tête du premier tour des élections régionales, ce dimanche 20 juin, avec 27,2% des voix, selon l'estimation d'Ipsos/Sopra Steria pour Radio France / France Télévisions / La Chaîne Parlementaire. Le RN, second avec 19,3% des voix, est plus bas que ce qui était attendu.