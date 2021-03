Élections régionales en Occitanie : les têtes de liste déclarées

France Bleu fait le point sur les candidats déjà connus pour les élections régionales des 13 et 20 juin en Occitanie. Six candidats sont déjà en lice dont la socialiste Carole Delga qui brigue un deuxième mandat à la tête de la Région.

Les nouveaux conseillers régionaux seront élus les 13 et 20 juin 2021. À ce jour, en région Occitanie, six candidats sont déclarés, dont la présidente sortante socialiste. Carole Delga. Élue le 4 janvier 2016 pour la première fois à la tête de l'exécutif régional, elle brigue un second mandat. Pour l'instant, les sondages la donnent gagnante quelque soit le cas de figure. Lors des dernières élections régionales, en décembre 2015, la liste PS-EELV conduite par Carole Delga l'avait emporté avec 43,5% des voix lors d'une triangulaire, face aux listes FN de Louis Aliot (39,6%) et LR de Dominique Reynié (16,9%).

Carole Delga (PS) à gauche, Jean-Paul Garraud (RN) au centre (© Mikael Anisset - Maxppp) et Aurélien Pradié (LR) à droite / Radio France / Radio France / Radio France © Radio France - Frédéric Denis

Parti Socialiste : Carole Delga

À 49 ans, la présidente socialiste sortante de la Région Occitanie, Carole Delga, a été la première à se lancer dans la course. Elle a annoncé dès septembre 2020 qu'elle briguait un second mandat. En 2008, Carole Delga est élue, puis réélue en 2014, maire de Martres-Tolosane, le village où elle a grandi.

En 2010, elle devient vice-présidente de la région Midi-Pyrénées. Élue députée de Haute-Garonne en 2012, elle intègre le gouvernement de Manuel Valls comme secrétaire d’État déléguée au Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation et à l’Économie sociale et solidaire de juin 2014 à juin 2015. Elle devient présidente de la région Occitanie le 4 janvier 2016.

Rassemblement national : Jean-Paul Garraud

Le Rassemblement national, deuxième force en Occitanie, veut séduire les retraités qui votent beaucoup. C'est la mission de Jean-Paul Garraud, ancien élu UMP âgé de 65 ans. Ce quasi inconnu, natif de Toulouse, ancien magistrat, est préféré à Julien Sanchez, le maire de Beaucaire, plus clivant.

Après avoir rejoint les rangs du Rassemblement national et décroché en 2019 un siège d'eurodéputé, l'ancien député LR de la Gironde, de 2002 à 2012, a donc été investi tête de liste par le parti de Marine Le Pen. Jean-Paul Garraud a reçu le soutien pour sa campagne de Louis Aliot, l'influent maire RN de Perpignan.

Les Républicains : Aurélien Pradié

Aurélien Pradié, 35 ans, va défendre les couleurs de la droite républicaine. Il a été nommé secrétaire général du parti Les Républicains il y a deux ans. Il est aujourd'hui le numéro trois du parti derrière Guillaume Peltier et Christian Jacob.

Élu conseiller général du Lot à 22 ans dans le canton de Labastide-Murat, Aurélien Pradié prend les rênes de la mairie de Labastide-Murat à 27 ans. Il est élu conseiller régional d'Occitanie en janvier 2016 et député du Lot en juin 2017. Aurélien Pradié ne s'inquiète pas de son manque de notoriété auprès des électeurs. Après avoir mûrement réfléchi dit-il, le député lotois juge veut incarner "une droite courageuse et populaire".

De gauche à droite en partant du haut : Antoine Maurice (EELV), Vincent Terrail-Novès (sans étiquette, soutenu par LREM) et un ticket Myriam Martin-Manuel Bompard (La France Insoumise) © Radio France - Frédéric Denis

Europe Ecologie-Les Verts : Antoine Maurice

À 39 ans, Antoine Maurice porte les couleurs d'Europe Écologie Les Verts. Élu pour la première fois conseiller municipal de Toulouse en 2008 sur une liste d'union de la gauche menée par le socialiste Pierre Cohen, il se présente aux municipales en 2014 face au maire sortant sur une liste écologiste. Antoine Maurice a fait chanceler le maire LR de Toulouse Jean-Luc Moudenc lors des municipales de 2020 en obtenant 48% des voix au second tour.

Il est aussi conseiller communautaire à Toulouse Métropole. Comme en 2015, les Verts présentent donc une liste pour ces élections régionales alors que la présidente sortante Carole Delga (PS) les invitait à une union PS-EELV dès le 1er tour. Les militants d'EELV ont aussi rejeté la main tendue de la France Insoumise et ont désigné Antoine Maurice tête de liste en octobre dernier.

La France Insoumise : un ticket Myriam Martin - Manuel Bompard

Le mouvement crée par Jean-Luc Mélenchon a investi deux têtes de liste : Myriam Martin et Manuel Bompard. Manuel Bompard habite Toulouse. Élu député européen La France Insoumise en 2019, c'est un proche de Jean-Luc Mélenchon dont il a été directeur des dernières campagnes, notamment pour les élections présidentielles de 2017. Issu du parti de Gauche auquel il a adhéré en 2008, c'est sa première campagne pour des élections régionales.

Myriam Martin est conseillère régionale d'Occitanie depuis janvier 2016. Cette Ariégeoise, âgée de 50 ans, a participé activement à la fondation du Nouveau Parti Anticapitaliste dont elle conduit la liste aux élections européennes dans le Sud-Ouest en 2009 et celle des régionales en Midi-Pyrénées en 2010. Myriam Martin a rejoint La France insoumise en 2017.

Sans étiquette : Vincent Terrailles Novès

À 42 ans, Vincent Terrail-Novès, a été réélu maire de Balma, près de Toulouse, en juin 2020. Encarté au parti Les Républicains jusqu'en 2017, il se revendique "libre et indépendant" aujourd'hui. Il déclare toutefois que "la majorité présidentielle devrait le rejoindre". LREM est venu le démarcher.

Le maire de Balma est actuellement conseiller régional au sein du groupe Union des élus de la droite et du centre. Kinésithérapeute de métier, il a commencé la politique en 2000 chez les Jeunes UMP en Haute-Garonne avant de devenir leur responsable départemental en 2002. Il est le fils adoptif de Guy Novès, ancien sélectionneur du XV de France et entraîneur historique du Stade Toulousain.