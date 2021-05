Elections régionales: les Verts de Creuse en ordre de bataille

Comme pour chaque élection régionale, que ce soit en Limousin ou en Nouvelle Aquitaine, les Verts partent seuls au premier tour. But de la manoeuvre, se compter, faire le plus de suffrages possibles afin de peser lourd dans des négociations d'avant second tour.

Jérôme Orvain est la tête de liste Europe écologie les verts pour le département de la Creuse. Conseiller régional sortant, il était en charge du développement de l'agriculture biologique. Une mission qu'il estime avoir accomplie avec succès. "Tous les agriculteurs bios ont été accompagnés par la région. Nous avons désormais 10% des terres agricoles qui sont biologiques désormais en Nouvelle-Aquitaine. Le prochain défi, c'est de réunir 10% des exploitants agricoles de notre région".

Jérôme Orvain concède ne pas avoir de regrets sur les précédente mandature. Certes, certaines idées comme celle de ne pas financer les producteurs de pesticides ont eu, dit-il, du mal à passer, mais finalement l'assemblée a accepté "de ne pas polluer d'un côté et d'être obligée de dépolluer d'un autre".

Europe écologie les verts a dressé un document de plus de 400 pages avec 60 propositions fermes. Jérôme Orvain met en avant l'une d'elles, à savoir la création d'une maison de la région dans chacun des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. "Notre région est deux fois et demie plus grande que la Belgique et pourtant ce pays ne traite pas tout depuis sa capitale. Il nous faut rapprocher la région de ses habitants."

Gilles Clément, le paysagiste creusois de renommée internationale, est présent sur la liste des Verts en qualité de suppléant. Gilles Clément estime que la faiblesse du vote écologiste en Creuse est due au fait que ses habitants "sont trop gâtés , avec des paysages et des arbres en nombre". Il appelle à un changement de politique agricole "afin que les exploitants sortent du cercle vicieux qui les oblige à produire pour des primes, primes qui servent à rembourser les emprunts, ..."