Élections régionales : Loïg Chesnais-Girard l’emporte en Bretagne, mais sans majorité absolue (estimations)

Loïg Chesnais-Girard, le président sortant du conseil régional, arrive en tête avec 29,5% des voix, dimanche 27 juin, au second tour, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions. Faute d'accord entre la liste du président sortant Loïg Chesnais-Girard et celle de l'ex-PS Thierry Burlot, soutenu par LREM, Loïg Chesnais-Girard, l'élu PS obtient donc une courte victoire. Il reste le "plus jeune président de France". "Cette victoire, je la dois aux Bretonnes et aux Bretons" s'est réjoui le sortant PS.

En début de semaine, le président sortant avait préféré fusionner avec l'ancien maire anti-pesticides de Langouët Daniel Cueff et sa liste apartisane "Bretagne ma vie" .

Un héritier de Jean-Yves Le Drian

Le socialiste Loïg Chesnais-Girard est élu pour la première fois à seulement 18 ans, au sein du conseil municipal de Liffré. Il devient maire de la commune d'Ille-et-Vilaine en 2008, poste qu'il occupe pendant neuf ans. En 2010, il entre au Conseil régional de Bretagne, aux côtés de Jean-Yves Le Drian, qui lui confie les affaires économiques. Loïg Chesnais-Girard abandonne son emploi de cadre bancaire pour se consacrer exclusivement à ses fonctions d'élu.

En 2015, il est désigné premier vice-président chargé de l'économie. Suite à la démission de Jean-Yves Le Drian, nommé ministre des Affaires étrangères dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron, le socialiste prend la tête de la région le 22 juin 2017. A seulement 40 ans, il devient alors le plus jeune président de région en France.

Dans cette quinquangulaire, selon le sondage le Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et LCP-Assemblée nationale/Public Sénat la liste du président sortant devance celle de la LR Isabelle Le Callennec (22 %), de la candidate écologiste Claire Desmares-Poirrier (20,3 %), du LREM Thierry Burlot (14,8 %) et du RN Gilles Pennelle (13,4 %).

Une union impossible

L'ancien vice-président de la région Bretagne Thierry Burlot avait choisi de s'émanciper, et avait été démis de ses fonctions de vice-président de la région en charge de l'environnement.

En 2015, lors des élections régionales, Loïg Chesnais-Girard et lui figuraient sur la liste victorieuse menée par Jean-Yves Le Drian. A bientôt 62 ans, cet élu local depuis les années 80 puis régional depuis 2004 avait effectué toute sa carrière politique sous l'aile du PS. Jean-Yves Le Drian avait exhorté à plusieurs reprises ses deux héritiers, à se rassembler au soir du premier tour des régionales.

Avec ses 14,8 % des suffrages, Thierry Burlot veut s’inscrire dans une "opposition constructive" et non "systématique".

Une position similaire à celle d’Isabelle Le Callennec (LR). La Maire de Vitré et présidente de Vitré communauté depuis un an veut elle aussi, être dans une "opposition constructive mais très extrêmement exigeante".

Un score historique pour l’écologie

En Bretagne, les écolos réalisent une percée avec environ 20% pour Claire Desmares-Poirrier, insuffisant pourtant pour rivaliser avec le socialiste sortant. Malgré tout, c’est "un score historique pour l'écologie" a réagi l’élue écologiste.

Si la liste de Loïg Chesnais-Girard est arrivée en tête de ce second tour, cette victoire ne lui permet pas d’obtenir une majorité au conseil régional. Il devrait obtenir un quart des sièges à pourvoir, soit 21 sièges. En l'absence de volonté d'union avec les Verts, LREM, les délibérations risquent d’être compliquées. "On verra comment on maintient le rapport de force au sein de l'institution" estime La tête de liste EELV Claire Desmares-Poirrier

Les prochains élus régionaux auront un mandat total de 6 ans et 9 mois. Un peu plus long que le mandat précédent. Ils resteront aux affaires dans la région jusqu’à fin en mars 2028. Un mandat plus long en raison des élections présidentielle et législatives prévues en 2022 et 2027.