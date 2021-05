Elections régionales: Maider Arosteguy (LR) veut faire coup double contre Rousset et Macron

Les candidats Les Républicains du Pays Basque et du Béarn aux élections régionales écartent toute alliance avec LREM au second tour, défendent la LGV jusqu'à Dax et l'abandon du projet de ligne Bedous-Canfranc

"Respiration démocratique", "changement" et "alternance". La liste LR aux élections régionales des 20 et 27 juin veut incarner les trois. Contre Alain Rousset le président PS sortant de la région Nouvelle-Aquitaine "qui a les mêmes projets depuis 23 ans" souligne le Bordelais Nicolas Florian qui mène la liste aux régionales, venu lundi soutenir et présenter les candidats des Pyrénées-Atlantiques. Une liste départementale emmenée par la maire de Biarritz Maider Arosteguy avec le maire d'Ogeu Marc Oxibar. "Nous ne sommes pas favoris mais nous pouvons changer le cours de choses" veut croire l'ancien maire de Bordeaux. "Moi non plus je n'étais pas favorite à Biarritz" appuie la chef de file départementale Maider Arosteguy.

De g. à d. au premier rang Pascal Ondarts, Kattalin Quentin, Marc Oxibar, Maider Arosteguy, Nicolas Florian et Claire Dutaret Bordagaray. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Côté tactique, les candidats de "la droite et du centre" veulent aussi envoyer au message au gouvernement "qui met pas moins de 10 ministres candidats dans les différentes régions". Pas question de s'allier à LREM, le parti du président Macron, au second tour avertit Mme Arosteguy qui annonce que la liste se maintiendra telle quelle au second tour. Interrogée sur l'alliance de la droite, du centre et du parti du gouvernement pour les élections départementales qui ont lieu le même jour, les candidats LR précisent qu'elle n'est que locale et autour du président centriste Jean-Jacques Lasserre. Une alliance préexistante à la création du parti En Marche "qui a une politique du coucou" pique Marc Oxibar "en plaçant une poignée de candidat". Mais là c'est de régionales qu"il s'agit, "un scrutin plus politisé, avec une dimension nationale".

La LGV oui mais jusqu'à Dax

La liste LR met dans ses priorités "la question de l'insécurité, ce n'est pas un sentiment mais une réalité" avec la proposition d'un "Pacte régional de sécurité". Si la sécurité n'est pas une compétence de l'entité régionale, "elle a la possibilité d'installer de la vidéourveillance aux abords et dans les lycées et dans les Trains Express Régionaux, et c'est ce que nous ferons" .

Dans le domaine ferroviaire, compétence particulière de la Région en l'occurrence, les Républicains défendent la création d'une nouvelle Ligne à Grande Vitesse entre Bordeaux et Dax mais, à la différence d'Alain Rousset, avec l'aménagement des voies existantes entre Dax et Bayonne. Maider Arosteguy veut en outre développer des TER à hydrogène comme il en existe en Allemagne, et abandonner "la gabégie" de la ligne Bedous-Canfranc qui coûterait plus de 400 millions d'euros "qui seront mieux employés ailleurs".

Dans le domaine économique, la liste LR veut se consacrer "à la relance", au "rebond" attendu en sortie de crise sanitaire, en "s'appuyant sur le modèle économique du Pays Basque Sud" plaide M. Arosteguy "et sur les marchés tranfrontaliers": "il n'y a pas que l'aéronautique, le tourisme et un peu de services au milieu".

Enfin, le "jacobinisme" de Bordeaux et fustigé, "une proximité de la Région" revendiquée avec l'annonce de désignations de vice-président.es territoriaux. Chaque vice-président.e représentera un département. "Une autre gouvernance", et "la fin d'une politique de guichet, pour une politique de projets" selon les mots de la chef de file départementale.

La listes des candidat.es LR dans les Pyrénées-Atlantiques

Maider Arosteguy, maire de Biarritz, 56 ans Marc Oxibar, maire d'Ogeu-les-Bains, 43 ans Sylvie Durruty, 1ere adjointe au maire de Bayonne, 58 ans Eric Saubatte, adjoint au maire de Pau, 50 ans Claire Dutaret Bordagaray, maire d'Uhart-Cize, 41 ans Yves Larrouturre, adjoint au maire de Berenx, 63 ans Kattalin Quentin, maire d'Audaux, 43 ans Louis Hauret étudiant en droit, Biarritz Christine Duhart, adjointe au maire de St Jean de Luz, 66 ans Thierry Rambaud Platon, avocat à Pau et professeur des Universités, 45 ans Vanessa Horrod, adjointe au maire de Lons, 48 ans Baptiste Irigoin, étudiant en droit, Béguios, 19 ans Sybille Jost, conseillère municipale d'Arcangues, 55 ans Marc Labat, maire d'Igon, 52 ans Isabelle Péguilhé, maire de Mazerolles, 54 ans Henri Levréro, conseiller municipal d'Urrugne, 58 ans Valérie Labastie, conseillère municipale d'Anglet, 45 ans Hugo Couchinave, étudiant en droit, St Goin, 21 ans Victoria Ebrard, étudiante en droit, Pau, 23 ans Pascal Ondarts, ancien international de rugby, Biarritz, 65 ans Julie Strzalkowski, conseilère municipale d'Ustaritz, 38 ans Jean Gougy, ancien député, Pau, 82 ans Alexa Lauriol, adjointe au maire de Pau, 49 ans