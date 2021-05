Elections Régionales : Matthieu Schlesinger et Sandrine Grégoire conduiront la liste Fesneau dans le Loiret

Pour présenter le binôme qui conduira sa liste dans le Loiret, Marc Fesneau a choisi d'être au plus près du terrain. La presse était donc conviée ce vendredi à Presnoy, dans la ferme de Sandrine Grégoire, 46 ans et numéro 2 sur la liste Modem-Lrem du Loiret. " C'est très symbolique d'être là, dans une ferme. Car, précisément, je veux une liste avec des gens d'expérience, de terrain, de convictions pour faire avancer cette région" précise Marc Fesneau, ministre en charge des relations avec le Parlement et désormais en pleine campagne pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochain.

Les étiquettes politiques comptent assez peu sur cette liste. L'important, c'est ce que nous voulons faire ensemble pour la Région- Matthieu Schlesinger

En première position sur la liste du Loiret, Marc Fesneau a pourtant choisi un élu : Matthieu Schlesinger, 39 ans, maire d'Olivet depuis 2015. " C'est quelqu'un que je connais et que j'apprécie depuis longtemps. On se retrouve sur des valeurs, des projets même si c'est vrai, on peut ne pas être d'accord sur tout au niveau national" explique Marc Fesneau. Matthieu Schlesinger acquiesce : "J'ai bien vu le projet qu'il portait pour la Région et je m'y suis reconnu." Le maire d'Olivet, qui vient de la droite traditionnelle et a toujours dit-il "une fibre gaulliste", refuse pour autant d'être la caution de droite de cette liste soutenue par la majorité présidentielle. " Les étiquettes politiques comptent assez peu sur cette liste. Ce qui compte, c'est ce que nous avons envie de faire pour la Région."

Dans la ferme de Sandrine Grégoire

Sandrine Grégoire elle n'a jamais été élue ni même encartée. " Richard Ramos, le député Modem du Loiret est venu me chercher. J'ai un peu hésité mais les enfants m'ont dit d'y aller. J'ai effectivement envie de faire partager mon expérience d'agricultrice". En 2016, après les inondations, Sandrine et son mari ont arrêté les grandes cultures pour passer à l'élevage de chèvres. " On a besoin de gens comme eux, qui vivent au plus près les difficultés du monde agricole et qui sont prêts à évoluer mais sans dogmatisme, comme le font certains sur le bio" renchérit Marc Fesneau.

La liste complète dévoilée d'ici 10 jours

Toute cette semaine, Marc Fesneau a présenté les binômes qui conduiront les listes dans les six départements. Les autres noms seront connus d'ici la fin de la semaine prochaine. " Ce n'est pas du tout pour entretenir le suspens. Mais, c'est comme cela que j'ai conçu mon début de campagne et je m'y tiens" explique Marc Fesneau. Dans le Loiret, on sait déjà que d'autres maires de la Métropole d'Orléans, proches de Matthieu Schlesinger, en feront partie. Les députés de la majorité, Richard Ramos et Stéphanie Rist, sont pressentis aussi.

Quant aux rumeurs d'éventuelles fusions au 2ème tour avec la droite et Nicolas Forissier ( ancien co listier et Marc Fesneau en 2015) ou avec le socialiste François Bonneau, Marc Fesneau répond brièvement : " Moi, je fais campagne pour le 1er tour. Le reste ne m'intéresse pas. Mais, si on parle autant de nous, c'est qu'on doit quand même inquiéter".