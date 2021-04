Clermont-Ferrand : "c'est une campagne très particulière, mais nécessaire", Najat Vallaud-Belkacem

Sortie de sa période d'isolement après avoir contracté le coronavirus, la candidate socialiste a repris sa campagne électorale en passant sa journée à Riom, puis à Clermont-Ferrand. Une campagne singulière sur fond de crise sanitaire et d'incertitudes.

Après 10 jours d’isolement total, Najat Vallaud-Belkacem repart en campagne. Celle des élections régionales qui - sauf report - devraient avoir lieu les 13 et 20 juin prochains. La tête de liste socialiste a le soutien du PRG, de Cap écologie et de la Gauche républicaine et sociale.

L'ancienne ministre PS de l'Education nationale a décidé de se dresser sur la route de Laurent Wauquiez, président LR sortant, et largement favori pour un nouveau mandat régional.

Olivier Bianchi a servi de guide à najat Vallaud-Belkacem © Radio France - Eric Le Bihan

Najat Vallaud-Belkacem a démarré sa journée puydômoise par une halte en début d'après-midi à Riom pour un hommage à Jean Zay. Ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du gouvernement de Léon Blum, il fût extrait de la prison riomoise par des miliciens français le 20 juin 1944, avant d'être exécuté dans un bois près de Cusset. Et son corps jeté dans une crevasse de la montagne bourbonnaise. Un hommage plein de symbole pour l'ancienne ministre de l'Education nationale accompagnée pour l'occasion par députée Christine Pirès-Beaune et l'historien Michel Vernin, membre de l’association des Amis de Jean Zay & Jacques Carré.

Najat Vallaud-Belkacem a rejoint la capitale auvergnate dans la foulée. Cette fois c'est le maire Olivier Bianchi qui a fait office de guide. La première séquence était consacrée à des jeunes accompagnés par la Mission Locale de Clermont-Ferrand et à des étudiants. Direction ensuite la maison des sports transformée en "vaccinodrome". Le candidate socialiste s'est longuement entretenue avec les personnels de santé mobilisés dans une chaleur étouffante. L'occasion de l'interroger sur la légitimité de maintenir ces élections dans un tel contexte sanitaire.

Même question posée au maire socialiste Olivier Bianchi qui se réfère à l'histoire pour prendre position.

Avant de déambuler dans le centrer-ville de Clermont-Ferrand, Najat Vallaud-Belkacem, a fait un crochet par la librairie SCOP des Volcans.