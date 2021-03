Élections régionales : "On ne peut pas suspendre la démocratie", clame le président de Centre-Val de Loire

Alors que la menace d'un report des élections départementales et régionales est de plus en plus d'actualité, les élus en campagne prennent la parole. François Bonneau, président socialiste de la région Centre-Val de Loire, souhaite la tenue du scrutin en juin.

Quel sera l'avis du Conseil scientifique quant à l'organisation des élections départementales et régionales prévues en juin ? Un rapport devait être rendu au gouvernement dimanche 28 mars. Pour l'instant, rien n'a filtré. Mais le débat agite de plus en plus la classe politique. Face à la progression de l'épidémie de Covid-19, les avis divergent sur le bien-fondé de ce scrutin. "La démocratie, c'est une temporalité, un calendrier et il faut tout faire pour le suivre", estime François Bonneau, président socialiste de la région Centre-Val de Loire depuis 2007 et candidat pour un nouveau mandat.

ÉCOUTEZ - François Bonneau souhaite l'organisation des élections régionales au mois de juin Copier

L'évolution de l'épidémie de coronavirus n'est pas positive depuis le début du mois de mars. "Le gouvernement annonce que la maîtrise de l'épidémie sera progressivement assurée et que nous serons en-dehors de la zone de risque au mois de juin", rappelle François Bonneau, invité de France Bleu Berry ce lundi. La sécurité sanitaire des électeurs est évidemment une priorité. Pour le président de la région Centre-Val de Loire, le vote peut être organisé dans des conditions satisfaisantes. "Il faut que ce vote ait lieu dans l'absolue sécurité des citoyens mais nous pouvons le faire. Faisons en sorte que la démocratie fonctionne, protégeons nos concitoyens lorsqu'ils viennent voter, adaptons nos campagnes. Mais on ne peut pas suspendre la démocratie", ajoute-t-il.

S'il faut adapter les modalités du vote, s'il faut adapter les modalités de la campagne, j'y suis très favorable