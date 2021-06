Élections régionales : "On ne se préoccupe plus des travailleurs", regrette Daniel Mournetas (Lutte ouvrière)

Ne pas oublier les travailleurs... c'est le leitmotiv de Lutte ouvrière pour ces élections régionales en Nouvelle-Aquitaine. Le programme de la tête de liste et candidat bordelais Guillaume Perchet, est essentiellement axé sur les droits des ouvriers et des salariés. Un programme national pour un scrutin régional. Mais l'urgence politique, c'est de s'adresser et d'aider tous ceux qui étaient en première ligne pendant la crise sanitaire, assure Daniel Mournetas, chef de file Lutte ouvrière en Creuse.

France Bleu : "Faire entendre le camp des travailleurs", c'est le nom de la liste de Lutte ouvrière. C'est la priorité pour ces élections régionales ?

Daniel Mournetas : C'est même l'essentiel de notre programme. Faire entendre les travailleurs. Des travailleurs qui disparaissent, qu'on entend plus, qu'on n'entend pas. On nous parle de tout, sauf des travailleurs, de leur peine, de leur souffrance, des licenciements dans les services publics. On jette sur le pavé des dizaines de milliers de travailleurs et ça se passe dans l'indifférence générale. Je vous demande dans quelle société on vit, dans une société capitaliste et qui est égoïste, où on ne parle pas de l'attaque frontale qui est faite aux travailleurs.

Vous estimez qu'ils sont toujours dans l'ombre ?

Ils sont dans l'ombre alors qu'ils devraient être aux commandes, diriger la société. Qui c'est qui a fait marcher la société pendant la pandémie, par exemple, si ce n'est les travailleurs ? Les employés d'immeuble, les gens qui ont ramassé les poubelles, les employés des magasins, les infirmiers et tout le personnel médical. Ce sont les travailleurs. Et aussitôt que la crise passe un petit peu. Eh bien on l'oublie. Encore une fois, dans quel monde on vit pour oublier les gens les plus essentiels !?

C'est un programme politique national que présente Lutte ouvrière. Mais que proposez-vous à des territoires comme la Creuse, souvent loin des préoccupations de Bordeaux et du conseil régional ?

Effectivement, on s'adresse à tous les travailleurs, et c'est une politique nationale. Mais il pourrait y avoir une déclinaison locale de cette politique. Quand on pense par exemple que les emplois associatifs, comme les radios associatives, il y en avait dans le Limousin, elles vont disparaître. Prenez l'hôpital de Guéret, régulièrement, au lieu d'avoir des créations de postes, il y a des suppressions.

Il faudrait donc renforcer les services de proximité ?

Ce serait déjà la première chose à faire. De ne pas supprimer les emplois publics. Maintenir les écoles. Nos gouvernants, nos représentants ne pensent qu'à supprimer tout ce qui est emploi public, comme les moyens de transports collectifs, comme le train. L'ensemble des préoccupations de nos dirigeants, c'est nous enlever les moyens de vivre, ça suffit.