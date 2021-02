Élections régionales : Nicolas Florian devrait conduire la liste des Républicains en Nouvelle-Aquitaine

L'ancien maire de Bordeaux, Nicolas Florian, a confirmé à France Bleu Gironde ce 13 février être candidat aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine. Seul prétendant à vouloir porter les couleurs de la droite, il devrait donc être facilement désigné tête de liste des Républicains, lors de la commission d'investiture du 17 février.

"J'ai accepté de mener cette nouvelle compétition, je suis là pour rassembler la droite", explique Nicolas Florian. "J'ai senti qu'il y avait une attente de beaucoup d'élus politiques, de la Gironde et de l'ensemble des départements néo-aquitain : ils m'ont dit que c'était le moment pour y aller. De plus, je suis conseiller régional depuis 2010, et je pense que la région va prendre davantage de place dans nos institutions, on l'a vu avec la crise sanitaire. Je veux aussi défendre nos valeurs, nos convictions", conclut l'ancien maire de Bordeaux.

Et il promet ne pas "être candidat par thérapie", après son échec face à Pierre Hurmic aux dernières municipales à Bordeaux. Ces élections ont été "une période d'échec, mais là je pars sur une période, je l'espère, de conquête", souligne Nicolas Florian. Il va donc tenter de ravir la région au socialiste Alain Rousset, qui n'est pas encore officiellement candidat à sa réélection. Deux élus girondins ont déjà été investis comme tête de liste par leur parti en Nouvelle-Aquitaine : le vice-président de la région Nicolas Thierry pour EELV, et la conseillère régionale Ewige Diaz pour le Rassemblement national.