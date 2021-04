Elections régionales : Nicolas Florian (LR) présente ses têtes de liste dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Nicolas Florian entouré de son binôme tête de liste dans les Deux-Sèvres, Dominique Six et Armelle Cassin

A deux mois du premier tour des élections régionales, Nicolas Florian était dans le Poitou ce jeudi 22 avril. Le candidat Les Républicains pour la Région Nouvelle-Aquitaine s'est rendu à Poitiers puis à Niort pour officiellement présenter ses têtes de liste départementales. Ronan Nédelec, le président du Stade poitevin hockey club dans la Vienne. Dans les Deux-Sèvres, il s'agit d'Armelle Cassin la maire d'Argentonnay et présidente des Républicains des Deux-Sèvres, également conseillère régionale sortante. Elle forme un binôme avec Dominique Six, adjoint au maire de Niort.

Un meilleur maillage sur les mobilités

Nicolas Florian, ancien maire de Bordeaux, veut "connecter tous nos territoires et donner une identité à cette grande région". Et pour cela le candidat estime qu'il faut "un meilleur maillage sur les mobilités. J'étais à Poitiers ce matin, je serai à Limoges demain, la RN147 ce n'est pas possible. On ne doit pas s’interdire par dogmatisme de réinvestir sur nos routes. On présentera aussi un plan rail pour cette grande région".

Installer des lieux qui incarnent la Région, au plus près des citoyens

Autre axe de campagne pour le candidat LR : un meilleur équilibre. "Que tout ne soit pas concentré et c'est l'ancien maire de Bordeaux qui vous le dit. Je propose d'installer des lieux qui incarnent la Région avec des services régionaux au plus près des citoyens et des acteurs locaux. C'est aussi accompagner les dossiers, être toujours à l'écoute, et ne pas se comporter en duc d'Aquitaine cloîtré dans un hôtel de Région à Bordeaux ou une annexe à Poitiers ou à Limoges", lance Nicolas Florian.

Les autres candidats en Nouvelle-Aquitaine sont notamment le président sortant Alain Rousset (PS), Edwige Diaz (RN), Geneviève Darrieussecq (LREM/Modem) Nicolas Thierry (EELV), Clémence Guetté (La France insoumise)