Nicolas Forissier, qui mène la liste de la droite et du centre aux régionales de juin 2021 en Centre-Val de Loire, a présenté ce vendredi ses colistiers dans le Cher.

Élections régionales : on connaît le nom des colistiers de Nicolas Forissier dans le Cher

À un mois et demi des élections régionales, prévues les 20 et 27 juin, Nicolas Forissier continue de présenter ses colistiers dans les départements de la région Centre-Val de Loire. Le candidat de la droite et du centre (Les Républicains, UDI, Centristes) a dévoilé, ce lundi après-midi, à Bourges les colistiers pour le département du Cher.