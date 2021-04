Les maires berrichons sont majoritairement favorables au maintien des élections régionales les 13 et 20 juin. 75% ont donné une réponse à la consultation lancée par le gouvernement.

Élections régionales : plus de 60% des maires berrichons favorables au maintien du scrutin en juin

Très critiquée par l'Association des maires de France, la consultation du gouvernement concernant l'organisation des élections régionales a néanmoins été très suivie en Berry. 402 maires sur 528 communes ont répondu à cette sollicitation, soit un peu plus de trois quart des élus berrichons.

Et les résultats sont assez clairs. Dans le Cher, 65% des maires consultés estiment que les conditions sont réunies pour maintenir le scrutin régional les 13 et 20 juin. Dans l'Indre, ils sont 60% à être favorables au maintien de ces élections. C'est donc plus que la moyenne nationale, située à 56%.