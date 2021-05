Elections régionales en Nouvelle-Aquitaine : plusieurs personnalités rejoignent Edwige Diaz (RN)

"Nous avons été très bien accueillis" assure Nicolas Calbrix, ancien cadre national de "Debout la France !", qui a travaillé pendant dix ans avec Nicolas Dupont-Aignan. Après avoir participé à la fondation d'un autre mouvement de droite "Avenir français", l'homme politique a choisi de s'allier au Rassemblement National pour l'élection de juin prochain. Ce choix a été partagé par trois autres personnalités : Pascal Lesellier (Avenir Français), Gilles Renard (Centre national des indépendants et paysans), Sylvie Franceschini (sans étiquette).

Pour justifier cette alliance, les quatre expliquent avoir trouvé des points de "convergences" avec le Rassemblement National, qui ont pris le pas sur leurs "divergences". La sécurité, l'agriculture, et l'écologie sont les principaux thèmes évoqués. "Le rassemblement national représente une alternative crédible" explique Sylvie Franceschini. Elle souhaite notamment renforcé la sécurité dans les TER et autour des établissements scolaires. "Je suis une mère de cinq enfants et je m'inquiète pour eux quand ils prennent les transports en commun pour aller à l'école".

Un combat contre les éoliennes

Gilles Renard représente le département des Deux-Sèvres. Son combat est contre les éoliennes qui "constituent une pollution de tout ordre". Il se félicite de son alliance avec le parti de Marine Le Pen, et de "voter une droite de conviction". Edwige Diaz le confirme : "les éoliennes, c'est non". Si elle était élue, elle souhaiterait réviser le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, pour diminuer leur implantation qui sont, selon elle, "le fruit du totalitarisme écolo".

D'autres alliances possibles au second tour

Si le Rassemblement National passe au second tour en Nouvelle-Aquitaine, Edwige Diaz promet de "tendre la main à certains élus des Républicains". Nicolas Calbrix renchérit : "il faut avoir toutes les voix de droite, les Républicains c'est le vote inutile". La tête de liste explique que selon elle, certains membres de la liste de Nicolas Florian, la tête de liste LR de Nouvelle-Aquitaine, partagent certaines idées. Tous préparent déjà l'élection présidentielle de l'année prochaine. "Pour faire barrage à Macron, il n'y a que nous" conclut Edwige Diaz.