Élections régionales : pour Solène Mesnager, il faut se "réapproprier la garantie de l'égalité aux soins"

À moins d'un mois des élections régionales, France Bleu Mayenne vous fait découvrir les têtes de liste mayennaises : Solène Mesnager représente en Mayenne la liste de Écologie ensemble, solidaire et citoyenne de Matthieu Orphelin. Elle souhaite installer des médecins salariés dans le département.

Les élections régionales ont lieu les 20 et 27 juin, en même temps que les élections départementales. À moins d'un mois du premier scrutin, France Bleu Mayenne vous présente les têtes de liste mayennaises. Solène Mesnager a été désignée tête de liste en Mayenne pour "Écologie ensemble, solidaire et citoyenne" du candidat Matthieu Orphelin. Cette conseillère municipale à Javron-les-Chapelles souhaite notamment installer des médecins salariés dans notre département.

La Mayenne fait partie des déserts médicaux. L'une des mesures de votre programme, c'est l'installation de médecins salariés dans notre département. Vous allez faire comment pour convaincre les libéraux ?

La préoccupation majeure de notre territoire, c'est vraiment le manque de médecins. Le rôle des pouvoirs publics et des collectivité, c'est d'assurer surtout l'égalité d'accès aux soins de ses habitants. Les médecins salariés, ça existe déjà dans les hôpitaux. Nous pourrons aussi les convaincre en accompagnant via la création de maisons de santé pluridisciplinaires. Nous avons également d'autres mesures avec de la médecine mobile, de télémédecine également et la formation d'infirmières et d'infirmiers supplémentaires.

C'est à la région de lutter contre les déserts médicaux, ce n'est pas plutôt une compétence des communes ?

La région a un rôle à jouer. C'est vraiment notre devoir de nous réapproprier la garantie d'égalité aux soins des habitants de la région et donc de la Mayenne.

Un autre axe de votre programme, c'est le développement du bio dans les restaurants scolaires, avec un objectif de 50% de bio dans les repas. Concrètement, comment vous allez y arriver?

La ressource existe. Nous, on souhaite accompagner l'installation et la reconversion en agriculture biologique. On a un deuxième axe qui est la restructuration des filières locales de qualité, collectivement avec les acteurs agricoles et donc avec ces deux piliers, on sait qu'on pourra arriver d'ici cinq à six ans à 50 % de nourriture bio dans les lycées et 100 % de viande locale.

Est-ce qu'avec cette mesure, vous comptez également aider nos agriculteurs en Mayenne?

Dans les 100 % de viande locale, on a un objectif de 50 % de bio, mais pas uniquement. Donc, ça concerne tous les agriculteurs. Aujourd'hui, on se doit de rémunérer les agriculteurs au juste prix pour leur travail. Et c'est normal, en fait, que les pouvoirs publics prennent aussi leurs responsabilités dans ce sens-là. Moi, je trouve ça absurde que nos enfants mangent de la viande qui vient de l'autre bout du monde ou même de l'autre bout de l'Europe, alors qu'on le fait très bien en Pays-de-la-Loire.

Vous avez aussi une mesure selon laquelle vous n'accorderez plus de subventions aux projets qui seront à l'origine de la cruauté envers les animaux. Vous dites quoi aux agriculteurs mayennais? Que l'élevage intensif, c'est fini ?

Nous souhaitons accompagner progressivement les pratiques pour favoriser les formes d'élevage les plus respectueuses, à la fois effectivement du bien-être animal, mais aussi de l'écologie, du climat. Nous tiendrons compte de la difficulté que ça présenterait pour les éleveurs dont les bâtiments sont déjà existants ou les systèmes déjà existants, d'une remise en cause trop brutale de leurs conditions de travail. Nous travaillerons avec eux pour rendre viable et rentable cette transition. On n'arrêtera pas du jour au lendemain de manière dogmatique les subventions.

Vous avez été suppléante de Josselin Chouzy, le candidat de la République en marche aux législatives de 2017. Aujourd'hui, vous êtes encartée chez Europe Ecologie Les Verts. Comment les électeurs peuvent croire en votre sincérité finalement?

Comme beaucoup de gens en 2017, j'avais l'espoir du décollage de la transition écologique. Et comme beaucoup de gens, j'ai vu mes espoirs déchus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plutôt que de me résigner, je continue le combat à travers de nouvelles formes de politique. C'est aussi ça notre liste, L'Écologie ensemble, c'est vraiment une équipe soudée qui s'est constituée autour d'une colonne vertébrale de l'écologie et de la solidarité. Nous avons un socle de valeurs communs. Nous avons également des compétences larges pour être prêts à gouverner la région des Pays-de-la-Loire.