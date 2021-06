Élections régionales : quelles sont les compétences de la région Bretagne ?

Les élections régionales sont prévues les 20 et 27 juin prochain. A cette occasion, France Bleu fait le point sur le rôle et le champ d'action de la région Bretagne.

Les régions existent en tant que collectivités territoriales depuis 1982. En 2015, la réforme territoriale entraîne le passage de 22 à 13 régions en France métropolitaine et la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) leur confie de nouvelles compétences. Elles peuvent être réparties en six thèmes : les transports, les lycées, la formation professionnelle, l'aménagement du territoire et l'environnement, le développement économique et la gestion des programmes européens. A cela s'ajoutent des compétences partagées avec les autres collectivités territoriales et l'Etat.

La Bretagne compte 3,3 millions d'habitants.

Elle est composée de 1200 communes. Elle est une des régions de France dont la population grandit le plus vite.

A Rennes, siège du Conseil régional, siègent 83 conseillers régionaux élus au suffrage universel direct.

Les compétences des régions et des départements - AFP

Le budget global de la région Bretagne pour 2021 est de 1,675 milliard d'euros.

L’Education et la formation professionnelle représente un budget de 695 millions d'euros (inclut le bâti et l’équipement des lycées).

La région Bretagne construit, rénove, entretient et équipe en mobilier et matériel les établissements avec l’appui de 2.500 agents techniques.

La formation et l’orientation représentent plus d’un tiers de son budget annuel. La Région finance plus de 25.000 formations par an.

La Région gère 115 lycées publics et les 98 restaurants du réseau public qui servent plus de 10 millions de repas par an.

Sur terre, sur mer et dans les airs, les déplacements régionaux sont aussi une autre de ses compétences. Les transports représentent un budget de 369 M€. La Région est propriétaire de quatre aéroports, elle gère le réseau Breizh Go qui rassemble les TER, les cars régionaux, les transports scolaires, et les liaisons maritimes vers les principales îles bretonnes.

La Bretagne soutient aussi les entreprises et la recherche pour encourager l’innovation et la création d’emplois en Bretagne. Ce poste, économie et innovation, représente un budget de 217 millions d'euros.

La Région soutient aussi les énergies renouvelables. Elles gèrent deux parcs naturels régionaux et plusieurs réserves naturelles régionales. La Région consacre 28 millions d’euros à l’environnement.

Faire vivre l’art, les langues régionales et la culture font partie des missions de la Région. Pour la culture, le patrimoine, le sport, le tourisme, les voies navigables, la collectivité territoriale dépense 92 millions d'euros.

Comment la Région fait elle pour financer tout ça ?

La Bretagne récolte la taxe sur les cartes grises et reçoit des dotations de l’Etat. Elle bénéficie aussi d’aides de l’Union Européenne.

Les élus resteront en place pendant sept ans. Un mandat plus long en raison de la campagne présidentielle qui aura lieu en 2027. La prochaine échéance pour ces élections régionales a donc été fixée en mars 2028.