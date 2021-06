Élections régionales : quelles sont les compétences de la région Pays de la Loire ?

Les élections régionales sont prévues les 20 et 27 juin prochain. A cette occasion, France Bleu fait le point sur le rôle et le champ d'action de la région Pays de la Loire.

Les régions existent en tant que collectivités territoriales depuis 1982. En 2015, la réforme territoriale entraîne le passage de 22 à 13 régions en France métropolitaine et la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) leur confie de nouvelles compétences. Elles peuvent être réparties en six thèmes : les transports, les lycées, la formation professionnelle, l'aménagement du territoire et l'environnement, le développement économique et la gestion des programmes européens. A cela s'ajoutent des compétences partagées avec les autres collectivités territoriales et l'Etat.

La Région des Pays de la Loire compte 3,8 millions d'habitants et accueille chaque année plus de 25.000 personnes. Une région très tournée vers l’industrie, le tourisme, le nautisme l’aéronautique…

La région est composée de 1238 communes (2019).

Les sièges de cette région sont répartis par département : 35 conseillers pour la Loire-Atlantique, 19 conseillers pour le Maine-et-Loire ; dont Aykel Garbaa (conseiller municipal d’Écouflant), 17 conseillers pour la Vendée, 15 conseillers pour la Sarthe, 7 conseillers pour la Mayenne.

Les compétences des régions et des départements - AFP

Quelles sont ses compétences de la région Pays de la Loire ?

Le budget de la région des Pays de la Loire pèse un peu plus de 2 milliards d’euros (2.001.868.139 €).

601 millions d’euros d’investissements sont mobilisés en 2021 pour protéger les plus fragiles, soutenir les entreprises et les territoires, et accélérer sur les enjeux essentiels que sont, notamment, la croissance verte et la santé.

Les transports

Le budget le plus important est celui des transports. 507 millions d’euros pour 2021. Depuis 2015, la région gère tous les transports scolaires mais aussi certaines infrastructures comme les gares publiques routières, certains ports et aéroports, mais aussi certains transports en commun, comme les Trains express régionaux (TER) et les transports maritimes réguliers vers les îles.

Avec plus de 18 millions de voyages enregistrés en 2019, le TER est un élément majeur de la mobilité des Ligériens. Dans la continuité des engagements pris dans le cadre du volet ferroviaire du Contrat d’avenir approuvé en 2019, il est prévu en 2021 de poursuivre les investissements en faveur de la modernisation et de la rénovation des axes ferroviaires, qu’il s’agisse des grands axes ou des lignes du quotidien.

En 2021, la région Pays de la Loire va notamment achever cet été les travaux sur l’axe Nantes – Bordeaux, sur la section La Roche sur-Yon – La Rochelle.

L’opération de contournement ferroviaire de la raffinerie de Donges se poursuit elle aussi, pour une livraison prévisionnelle en octobre 2022.

Enseignement

La région investit 380 millions d’euros pour l’enseignement (Budget 2021).

190.000 lycéens et apprentis sont accueillis chaque année dans les Pays de la Loire.

La région des Pays de la Loire construit, rénove, entretient et équipe en mobilier et matériel les établissements scolaires.

Après la livraison du nouveau lycée de Nort-sur-Erdre en 2020, la région a financé l’ouverture du lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, puis ensuite c’est celui d’Aizenay qui ouvrira en 2022, celui de Pontchâteau en 2023, celui de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en 2025 et le lycée de Vertou en 2027.

La construction de ces deux derniers lycées, couplée aux poursuites d’études sur les extensions des lycées Pays de Retz à Pornic (44) et Alcide d’Orbigny à Bouaye (44), représentent un investissement de 120 millions d'euros engagés pour accompagner la progression des e­ffectifs dans le Sud Loire dans les prochaines années.

Le nouveau lycée de Nort-sur-Erdre aura coûté à la région Pays de la Loire 37 millions d’euros.

La Région emploie un peu plus de 2300 agents qui entretiennent les lycées et servent plus de 10 millions de repas par an.

Formation professionnelle

Les conseils régionaux ont aussi pour mission l'information et l'orientation des élèves, étudiants et apprentis. Ils sont également chargés des formations sanitaires et sociales (infirmier, aide-soignant, sage-femme, éducateur spécialisé, etc.), de l'insertion des jeunes en difficulté, de la formation des demandeurs d'emploi, des détenus ou encore des personnes en situation de handicap.

Dans son budget 2021, le conseil régional des Pays de la Loire alloue 234 millions d’euros à la formation professionnelle.

Santé et action sociale : le budget alloué en 2021 est 12 millions d’euros. La région soutient fortement l’offre de formations sanitaires et sociales.

Pour répondre aux impératifs de la crise, la Région a doté dès les débuts de la crise sanitaire un fonds de quatre millions d'euros pour l’achat de masques, d’équipements de protection individuelle et de matériel de santé adapté pour la téléconsultation.

Elle soutient aussi le pouvoir d’achat des familles. Elle aide les jeunes demandeurs d’emploi n’ayant pas le bac à obtenir le permis de conduire.

Gestion des programmes européens

Les 13 Régions assurent également la gestion des programmes européens, comme le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional), le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) ou encore le FSE (Fonds Social Européen), pour lesquels elles fixent un cap et déterminent les financements des projets. Dans la région Pays de la Loire 149 millions d’euros sont consacrés aux fonds européens.

La Région soutient aussi les énergies renouvelables. 41 millions d’euros sont consacrés à l’environnement sur le budget 2021. Les énergies renouvelables (éolien, solaire, énergies marines, biomasse, géothermie) représentaient 8 % de la consommation d’énergie ligérienne en 2014.

37 bornes de recharge rapides pour véhicules électriques ont été financées dans les cinq départements.

Les élus resteront en place pendant sept ans. Un mandat plus long en raison de la campagne présidentielle qui aura lieu en 2027. La prochaine échéance pour ces élections régionales a donc été fixée en mars 2028.