Élections régionales : quelles sont les compétences des régions ?

Les élections régionales sont prévues les 20 et 27 juin prochain. A cette occasion, France Bleu fait le point sur le rôle et le champ d'action de ces 13 collectivités territoriales.

Les régions existent en tant que collectivités territoriales depuis 1982. En 2015, la réforme territoriale entraîne le passage de 22 à 13 régions en France métropolitaine et la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) leur confie de nouvelles compétences. Elles peuvent être réparties en six thèmes : les transports, les lycées, la formation professionnelle, l'aménagement du territoire et l'environnement, le développement économique et la gestion des programmes européens. A cela s'ajoutent des compétences partagées avec les autres collectivités territoriales et l'Etat.

à lire aussi Élections régionales : le mode d'emploi du vote

Transports

L'une des compétences de la Région est la gestion des transports sur son territoire. Cela concerne certaines infrastructures comme les gares publiques routières, certains ports et aéroports, mais aussi certains transports en commun, comme les Trains express régionaux (TER) et les Transilien, les transports scolaires (de la maternelle au lycée) et interurbains et les transports maritimes réguliers vers les îles françaises. Par exemple, c'est le conseil régional qui décide de suspendre les cars scolaires lorsqu'il neige, qui décide - avec la SNCF - du cadencement et des tarifs sur les lignes TER ou encore qui exploite un port, directement ou sous forme de concession. La mobilité et les transports constituent le principal poste de dépenses des Régions.

Enseignement

Les lycées d'enseignement général, professionnel et agricole sont dans le giron de la Région. Cela signifie que c'est le conseil régional qui gère la construction, l'entretien et le fonctionnement des lycées.

Les Régions ont aussi pour mission de définir une stratégie régionale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.

Emploi et formation professionnelle

Les conseils régionaux ont aussi pour mission l'information et l'orientation des élèves, étudiants et apprentis. Ils sont également chargés des formations sanitaires et sociales (infirmier, aide-soignant, sage-femme, éducateur spécialisé, etc.), de l'insertion des jeunes en difficulté, de la formation des demandeurs d'emploi, des détenus ou encore des personnes en situation de handicap.

Aménagement du territoire et environnement

Chaque Région doit présenter un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires avec des objectifs en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de logement, de développement des transports mais aussi d'efficacité énergétique, de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air, etc. La gestion des déchets fait aussi partie de ses compétences ainsi que celle des parcs naturels régionaux.

Développement économique

Les conseils régionaux ont aussi des compétences en matière économique. Ils doivent établir un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Il dessine la politique d’aides aux entreprises, de soutien aux filières, à l’internationalisation, à la recherche et développement et à l'investissement. Ce plan a aussi des objectifs en matière d’attractivité du territoire et de développement de l’économie sociale et solidaire.

Gestion des programmes européens

Les 13 Régions assurent également la gestion des programmes européens, comme le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional), le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) ou encore le FSE (Fonds Social Européen), pour lesquels elles fixent un cap et déterminent les financements des projets.

Compétences partagées avec les autres collectivités et l'Etat

Les Régions partagent enfin des compétences avec les autres collectivités, notamment le sport (ex : gestion des Creps, Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives), la culture (promotion des langues régionales, soutien à la création, etc.), le tourisme, la santé (ex : lutte contre les déserts médicaux), la lutte contre la fracture numérique, etc.