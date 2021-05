Elections régionales : qui sont les candidats de la liste "Démocratie EcoLogique" dans le Loiret ?

Leur liste a bien été validée, lundi, en préfecture : Jérémy Clément, ancienne figure des Gilets Jaunes au rond-point cacahuète d'Amilly, et Christelle de Crémiers, vice-présidente écologiste sortante de la Région Centre-Val de Loire ont réussi leur pari de trouver les 89 noms nécessaires pour leur liste baptisée "Démocratie EcoLogique" aux élections régionales de juin. C'est Jérémy Clément qui est officiellement le chef de file régional de la liste, même s'ils considèrent, eux, qu'ils forment un binôme.

Comme ils l'avaient indiqué dès le début de cette aventure, il s'agit pour eux de revendiquer à la fois deux idéaux : une écologie constructive et une démocratie participative - ce qui correspond bien à ce mélange inédit "écolos" / "Gilets jaunes" qui forment l'ossature de leur liste, particulièrement dans le Loiret.

8 candidats issus des Gilets Jaunes

Ainsi, parmi les 22 candidats loirétains, ils sont au moins 8 à avoir arpenté les ronds-points à l'automne 2018 lors du mouvement des Gilets jaunes, dont 3 qui ont figuré ensuite sur la liste de Francis Lalanne aux européennes en 2019 : Jérémy Clément, Thimothée Masson et Philippe Moulinou - ils avaient recueilli 0,6% dans le Loiret : "Il faut aujourd'hui trouver une traduction politique au mouvement dont on a gardé l'énergie et la ténacité, explique Philippe Moulinou. On a mis en avant des préoccupations sociales, on doit à présent les articuler avec les préoccupations écologiques, c'est ce qu'attendent les gens."

On retrouve aussi Patricia Grené, présidente de l'association "Les ronds-points du cœur" et Daniel Schoeffre, un des fondateurs du mouvement Concorde 17.11 (référence au 17 novembre 2018, date du premier rassemblement des Gilest Jaunes) , qui veut notamment présenter "un candidat antisystème" à l'élection présidentielle de 2022.

Des écolos du concret

Côté écolo, mis à part le cas de Christelle de Crémiers, élue au conseil municipal de Gien depuis 2014 et à la Région depuis 2015 sous l'étiquette EELV, on est plutôt dans de l'engagement concret : un apiculteur bio (Jean-Luc Aigret), une agricultrice bio (Massila Salemkour), un producteur d'éco-pâturage (Pierre Baillargé), la gérante d'un gîte éco-responsable (Elisabeth Leroquais), on peut considérer qu'au moins 8 candidats sont directement dans cette mouvance.

Les autres membres de la liste viennent du monde associatif, à l'exemple de Sophie Martin (association Solidarité Handi Cœur) et de Karine Fournier (secrétaire du comité des fêtes de Montbouy) : "J'ai aussi participé au mouvement des Gilets jaunes, précise Sophie Martin, je ne croyais plus à la politique mais là, la démarche n'est pas politicienne, c'est vraiment une liste de citoyens." On note également la présence du Giennois Jean-Pierre Bigot, un ancien du Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon.

L'ordre des candidats tiré au sort

Sauf pour les 2 premières places réservées à Christelle de Crémiers et Jérémy Clément, l'ordre des candidats a été tiré au sort : symbole de la révolution démocratique que cette liste appelle de ses vœux. En attendant, et plus trivialement, la liste lance aussi un appel aux dons : 35 000 euros à trouver pour imprimer tracts et bulletins de vote...

La liste Démocratie EcoLogique lance un appel aux dons pour financer ses bulletins de vote - Capture d'écran Facebook

La liste des 22 candidats de Démocratie EcoLogique dans le Loiret :