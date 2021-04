Élections régionales : qui est candidat tête de liste dans les Hauts-de-France ?

Les élections régionales se tiendront les 20 et 27 juin 2021. Pour le moment, six candidats sont investis ou déclarés dans les Hauts-de-France. France Bleu fait le point.

Qui sera le prochain président ou la prochaine présidente de la région Hauts-de-France ? C'est votre vote qui le déterminera lors des élections régionales des dimanches 20 et 27 juin prochain.

Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand, le président sortant brigue un second mandat. Il aura face à lui cinq candidats : Sébastien Chenu pour le Rassemblement national, Laurent Pietraszewski pour la République en Marche, Karima Delli, tête de liste de l'union de la gauche, José Evrard pour Debout la France et Eric Pecqueur pour Lutte ouvrière.

Xavier Bertrand ne se présente pas sous l'étiquette des Républicains, parti dont il a claqué la porte en 2017. Il a annoncé le 23 mars dernier sa candidature à l'élection présidentielle. Le président sortant de la région Hauts-de-France, qui refuse de participer à la primaire de la droite, a choisi de faire du scrutin régional un tremplin vers l'Elysée.

Il y a six ans, le Parti socialiste s'était désisté au second tour pour faire barrage à Marine Le Pen et permettre l'élection de l'ancien maire de Saint-Quentin dans l'Aisne. Cette fois, la gauche ne veut pas se retrouver dans la même situation et être privée d'élus à l'assemblée régionale.

En juin prochain, l'ancien ministre affrontera non pas Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, mais son porte parole, Sébastien Chenu. Ancien membre de l'UMP, ce Beauvaisien de 48 ans a rejoint le parti d'extrême droite en décembre 2014. Il est conseiller régional depuis six ans, et député de la 19e circonscription du Nord (Denain) depuis 2017.

Sébastien Chenu espère mener le Rassemblement national à la victoire dans la région Hauts-de-France. Lors des élections régionales de 2015, la liste conduite par Marine Le Pen, la présidente du parti, avait obtenu 42.23% des voix au second tour.

Pour éviter le duel entre Xavier Bertrand et Sébastien Chenu au second tour, le gauche part unie. Cela n'a pas été sans mal. Mais l'enjeu est de taille. En 2015, la liste conduite par Pierre de Saintignon s'était désistée pour éviter que Marine Le Pen tire avantage d'une triangulaire et remporte l'élection. Pendant six ans, la gauche n'a eu aucun élu au conseil régional.

Le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Ecologie Les Verts, la France insoumise et les Radicaux de gauche se rassemblent derrière la candidature de la Roubaisienne Karima Delli, députée européenne et chef de file d'EELV dans la région. Une union de la gauche qui fait figure d'exception en France, à deux mois des élections régionales.

C'est Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'Etat chargé des retraites qui défendra les couleurs de la République en marche, le parti d'Emmanuel Macron. Avant d'entrer au gouvernement en 2020, il était député de la 11e circonscription du Nord (Armentières).

Laurent Pietraszewski, âgé de 54 ans, n'avait jamais eu de mandat jusqu'à son élection en 2017. Cet ancien cadre d'Auchan, spécialisé dans les ressources humaines, a rejoint le mouvement En Marche à sa création en avril 2016.

Le député du Pas-de-Calais José Evrard porte les couleurs de Debout la France, le mouvement souverainiste de Nicolas Dupont-Aignan. Fils de mineur, il a longtemps été un militant du parti communiste.

En 2015, José Evrard a adhéré au Front national. Quatre ans plus tard, José Evrard a suivi Florian Philippot aux Patriotes. Mais en décembre dernier, il a rejoint Debout la France et c'est donc sous cette étiquette qu'il se présente aux élections régionales dans les Hauts-de-France, pour la troisième fois.

Lutte ouvrière a choisi une nouvelle fois Eric Pecqueur comme tête de liste. C'est une figure bien connue dans le Valenciennois. Eric Pecqueur est ouvrier chez Toyota à Onnaing depuis une vingtaine d'années. Il est aussi délégué CGT dans l'entreprise. C'est sa troisième candidature aux élections régionales.

Candidat à maintes reprises aux élections municipales, législatives, régionales et européennes, Eric Pecqueur a été élu conseiller municipal en 2008 à Orchies dans le Nord. Il n'a pas retrouvé son siège lors des élections de 2014.