Élections régionales : Renaud Muselier candidat LR en région en PACA

Renaud Muselier, acteul président LR de la région PACA, est candidat à sa succession aux élections régionales des 20 et 27 juin prochains.

"Les 20 et 27 juin prochains, je serai candidat aux élections régionales de Provence-Alpes-Côte d’Azur". Renaud Muselier l'annonce dans un communiqué ce mardi soir. Le président LR de la région Sud-PACA explique que c'est son bilan, "à la hauteur et reconnu par tous", qui a motivé sa décision qui était attendue.

Renaud Muselier est le président LR de la région depuis quatre ans, succédant sans élection à Christian Estrosi élu en 2015.

Deux autres candidats se sont déjà officiellement déclarés avant Renaud Muselier pour ces élections organisées les 20 et 27 juin prochains : Thierry Mariani pour le Rassemblement national et Sophie Cluzel pour la majorité présidentielle LREM.

Un début de campagne axé sur le bilan

C'est donc sur son bilan que Renaud Muselier va axer ce début de campagne : un bilan "reconnu par des acteurs majeurs du monde de la culture que nous n’avons jamais abandonnés, du monde économique que nous avons toujours soutenu, le tissu associatif et sportif qui a prouvé son dynamisme, et par plus d’un millier d’élus locaux qui ont rejoint mon comité de soutien".

Sans le citer, Renaud Muselier attaque déjà son principal adversaire Thierry Mariani, ancien LR passé au RN.

"Les slogans simplistes, la caricature permanente, ou le marchepied pour la campagne présidentielle de Marine Le Pen ne prendront pas en otage le destin de cinq millions d’habitants", écrit l'actuel président de la Région PACA.



