Elections régionales : Thierry Mariani annonce officiellement sa candidature en Paca pour le RN

Pour la deuxième fois en un peu plus de 10 ans, Thierry Mariani se retrouve tête de liste aux élections régionales en Paca. La première fois, c'était en 2010. Parce que le maire de Toulon, Hubert Falco avait décliné l'offre de l'UMP. Cette année là, la mission du député du Vaucluse était d'affronter le sortant Michel Vauzelle et ... Jean-Marie le Pen.

Certains dans son parti le trouvait très à droite. "C'est pour ça qu'on l'a choisi" disait Jean-Claude Gaudin. Thierry Mariani arrive en tête au 1er tour mais est battu au second. 11 ans plus tard, il défend l'autre camp. Et se retrouve face à son ancien directeur de campagne, Renaud Muselier.

Un proche de Nicolas Sarkozy

Tous les deux ont presque le même age. 8 mois les séparent à peine. Frères siamois : Mariani a été champion de France de lutte gréco romaine, Muselier, champion de France de karaté. Un peu frère ennemi cependant quand le président sortant se revendique chiraquien ... alors que Thierry Mariani est un proche de Nicolas Sarkozy.

Mais "la ligne jaune a été franchie" dit Renaud Muselier quand il a rejoint Marine le Pen. Les deux amis sont maintenant prêt à combattre l'un contre l'autre. Ce jeudi, le candidat du Rassemblement National s'est étonné avec ironie que Renaud Muselier suive son compte Twitter "Ah tiens ... mais pourquoi ?". La campagne a donc bien commencé.

