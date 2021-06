Élections régionales : vos propositions en Nouvelle-Aquitaine

Le développement économique, les transports ou encore les lycées sont quelques-unes des compétences des régions. À l'approche des élections des 20 et 27 juin, faites vos propositions pour la Nouvelle-Aquitaine via #MaSolution, la consultation citoyenne de France Bleu avec Make.org.

À moins de deux semaines des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine, les 20 et 27 juin, France Bleu interroge les internautes pour savoir quelles sont leurs propositions ou leurs envies dans les domaines qui relèvent du conseil régional. Vos solutions ou vos interpellations pourront être reprises dans les débats organisés par France Bleu. Des propositions en lien avec les compétences régionales ont déjà été faites sur francebleu.fr. Les voici.

Transports

Hélène, en Gironde, estime qu'il faut "développer le transport ferroviaire type RER qui permettra plus de cadencement pour accéder à nos villes plus proprement". Pierre, toujours en Gironde, veut que les habitants soient incités "à utiliser les déplacements actifs (marche, vélo, skate) pour leur santé et le bien-être de tous", tandis que Clément, dans les Pyrénées-Atlantique pense qu'il faut arrêter le tout-voiture, et _"_favoriser les déplacements "alternatifs" (bus, taxi, deux-roues, vélos-remorque...) en préservant un axe majeur rien que pour ceux-là."

L'environnement

Chantal, en Charente-Maritime, a une idée originale, plutôt plébiscitée par les internautes : "planter des arbres sur tous les rond-points pour l'environnement et la faune." Tristan, en Gironde, estime lui qu'il "faut interdire la pêche durant les périodes de reproduction afin de permettre aux écosystèmes de se régénérer". Véronique pense qu'il "faut arrêter le bétonnage dans les communes et les villes, place aux espaces verts arborés pour favoriser la biodiversité".

Agriculture

Julien, à Limoges, insiste pour "encourager l'agriculture raisonnée (traiter en solution pas en préventifs)". Tandis qu'en Charente-Maritime, Alexandre veut que les cueillettes de fruits solidaires et anti-gaspillage soient organisées sur l'exemple de ce que fait déjà l'association rochelaises Aux arbres citoyens ! Pascal, de Royan, propose de planter des arbres fruitiers ou des légumes de saison plutôt que des fleurs dans certains espaces verts.

Développement économique

"Il faut privilégier les produits made in France, consommons français !" suggère Chantal, à la Rochelle.

Vos propositions avec #MaSolution

Vous aussi, vous avez des idées ? À vous de les déposer dans le module ci-dessous. Vous pouvez aussi voter pour celles des autres.

Pour afficher ce contenu Make org, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Les compétences de la région

Le conseil régional est l'institution qui a la main dans les domaines suivants :

le développement économique

la formation professionnelle, l'apprentissage et l'alternance

les lycées

les transports

l'aménagement du territoire et l'environnement

la gestion des fonds européens

l'innovation, la recherche et l'éducation supérieure

La région est également compétente pour les aides aux entreprises, mais pilote aussi des dossiers comme le plan régional de prévention et de gestion des déchets, ou encore les transports interurbains.

Les régionales avec France Bleu

Suivez les régionales en Nouvelle-Aquitaine avec France Bleu. Prochaine étape, ce mercredi 9 juin avec :