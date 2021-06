Régionales : " Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français", dit Xavier Bertrand

"Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français pour redresser notre pays", a déclaré Xavier Bertrand ce dimanche après l'annonce de sa victoire au second tour des élections régionales dans les Hauts-de-France.

Le président sortant de la région s'est largement imposé au second tour avec 53% des voix, selon une première estimation Ipsos-Sopra Steria. Il a devancé le candidat du Rassemblement national Sébastien Chenu (25,6%) et l'écologiste Karima Delli, à la tête d'une liste d'union de la gauche (21,4%)

Le Rassemblement national a été arrêté

"Le Rassemblement national a été arrêté et nous l'avons fait reculer", c'est par ses mots que Xavier Bertrand a entamé son intervention depuis son quartier général de Saint Quentin dans l'Aisne.

"C'est le cri de la France, à qui l'on demande toujours plus d'efforts et qui ne reçoit en retour que mépris ou indifférence. C'est le cri de la France qui respecte anglais et qui voit que partout, on piétine impunément la loi. C'est le cri de la France qui compte chaque euro pour boucler ses fins de mois et qui ne comprend pas comment on peut être à la fois le pays où l'on paye le plus d'impôts et où les services publics s'effondrent d'ici", a poursuivi le président sortant de la région Hauts-de-France.

"La France, je ne laisserai personne la calomnier, l'abaisser, la diviser. Mon objectif, c'est que le travail paie à nouveau, que l'on puisse vivre dignement pour élever ses enfants. Ma priorité, ce sont les classes moyennes et les catégories populaires", a martelé Xavier Bertrand.