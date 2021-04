Élections régionales - Xavier Bertrand : "Si je perds, il en sera terminé de ma vie politique"

"Les choses sont très claires : si je perds, il en sera terminé de ma vie politique". Interrogé sur les élections régionales par franceinfo ce vendredi, Xavier Bertrand a été catégorique.

"C'est une question de légitimité", a ajouté le président de la région Hauts-de-France et candidat à l'élection présidentielle de 2022. Et de préciser : "J'ai pour habitude de tenir mes engagements et ceux qui me connaissent bien le savent".

L'ex-membre du parti Les Républicains (LR) est revenu sur sa victoire lors des élections régionales de 2015 : "J'ai été élu dans des circonstances particulières où la gauche s'est retirée parce qu'ils ne voulaient pas la victoire du Front National."

Et de déclarer : "J'ai pu agir dans la région avec une totale liberté avec ce contact direct avec les habitants de la région. Si six ans après je n'ai pas leur confiance, leur légitimité. Je ne peux pas solliciter la confiance de 67 millions de Français."

Le gouvernement privilégie "à ce stade" le maintien en juin (les dimanches 13 et 20) des élections régionales et départementales si les conditions sanitaires peuvent être respectées sans "altérer l'expression libre et sécurisée du vote de nos concitoyens", a affirmé Jean Castex au Sénat ce jeudi.

Pas de participation à la primaire des Républicains

Xavier Bertrand ne veut pas participer à la primaire des Républicains, s'il y en a une. "Je pense qu'un parti politique crée forcément une distance entre un candidat et le peuple Français. Je ne veux pas qu'il y ait cette distance. Je suis un candidat libre et indépendant et je porterai ma candidature de cette façon."

"Je ne suis plus adhérent" aux Républicains, a-t-il rappelé. "C'est ma famille politique, j'ai bon rapport avec nombre de responsables, mais je crois à l'idée d'un vrai rassemblement. Les Français veulent avant tout une alternative" à Emmanuel Macron et Marine Le Pen. "Je leur proposerai une autre voie basée sur le rétablissement de l'autorité, la valeur travail et le changement de société et un changement de fonctionnement de notre pays qui est la République des territoires pour que l'on puisse enfin faire respirer notre pays", a expliqué Xavier Bertrand.

Le président de la région Hauts-de-France a notamment expliqué vouloir augmenter le nombre de places en prison, fixer la majorité pénale à 15 ans et mettre en place une période de sûreté de 50 ans pour les terroristes. "Les terroristes commettent leur crime à 20 ans. Cela veut dire qu'à 50 ans, ils peuvent ressortir. S'ils sont déradicalisés, on a de la chance. S'ils ne le sont pas, ils seront à nouveau de vrais dangers. Je veux protéger les Français."

Pour qu'une telle peine soit appliquée, il faudra réformer la Constitution : "J'en ai bien conscience et pour réformer la Constitution je souhaite que ce soit le peuple Français qui se prononce. Donc, je suis pour un référendum qui aura lieu à l'automne [2022] sur ces questions."