Elections régionales, Yannick Jadot à Marseille pour un vote de solutions au quotidien

Yannick Jadot , l'Eurodéputé, numéro un d'Europe Ecologie les verts était à Marseille ce mardi .Il est venu soutenir la liste de Jean-Laurent Félizia pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochain ( EELV , PS , PC).Selon le dernier sondage , elle est donnée en troisième position avec entre 13 et 14 pour cent des voix au premier tour, cela derrière les listes Renaud Muselier, le président sortant, et Thierry Mariani pour le Rassemblement National en tête .Les deux hommes accompagnés de militants ont notamment déambulé sur le Vieux Port. L’occasion de rencontrer des électeurs et d'évoquer leurs préoccupations écologiques. Jean-Laurent Félizia défend une rupture avec la politique actuelle de Renaud Muselier, elle ne fait pas assez de place à l’écologie selon le candidat, une écologie réclamée par la population d'après lui .Elle se concentre notamment sur les nouvelles constructions, et ce qu’il appelle le « bétonnage », la sur fréquentation touristique ou encore entre les problèmes de circulation. Selon Yannick Jadot .ce scrutin « c'est un vote de solutions au quotidien pour une nouvelle politique dans une région percutée par le changement climatique ».