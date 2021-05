Elections régionales : Yannick Neuder reprend la tête de la liste Les Républicains en Isère

C'est officiel, Yannick Neuder reste à la tête de la liste de Laurent Wauquiez pour les élections régionales en Isère. Le président sortant est venu présenter ses candidats isérois ce mercredi à Saint-Marcellin.

Le cardiologue du CHU de Grenoble et président de Bièvre - Isère Communauté est donc à la tête d'une équipe de 34 personnes pour tenter de maintenir Les Républicains à la tête du conseil régional. "On a pris des élus qui reflètent leur territoire, dans leur diversité" explique Yannick Neudeur. "On a des élus qui sont agriculteurs, chefs d'entreprise, infirmières, des enseignants, on a ce qui fait la vie !" Pour la tête de liste, cet ancrage dans les "expériences professionnelles" et "la diversité du territoire" permet d'alimenter "les politiques publiques que nous conduisons. La Région s'appuie sur ses départements qui sont aussi sa force."

On a pris des élus qui reflètent leur territoire, dans leur diversité.

Yannick Neuder assure que "la personnalité" de Laurent Wauquiez l'a convaincu de prendre une nouvelle fois la tête de sa liste en Isère. "Les réalisations ont été à la hauteur des engagements, c'est un président de Région qui a une vision pour son territoire, qui prend les décisions au plus proches des réalités du terrain" défend-t-il.

Avant de présenter sa liste iséroise, Laurent Wauquiez a visité la maison de santé de Saint-Marcellin pour défendre une réalisation soutenue par la Région et montrer l'importance accordée à la santé dans sa candidature à sa réélection.

Voici la liste des candidats pour la liste de Laurent Wauquiez aux élections régionales en Isère :