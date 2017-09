Dans l'Oise, la droite rafle la mise aux élections sénatoriales

Le parti Les Républicains remportent trois des quatre sièges de sénateurs en jeu dans le département de l'Oise. La liste menée par Nadège Lefebvre arrive en tête devant celle du dissident Olivier Paccaud. A gauche, l'ex ministre et sénatrice sortante Laurence Rossignol conserve son siège.

Partie en ordre dispersé, la droite boucle finalement les élections sénatoriales en tête dans le département de l'Oise. La liste menée par la vice-présidente du conseil départemental Nadège Lefebvre totalise 32,95% des suffrages en pourcentage du nombre des inscrits. 2 331 grands électeurs étaient appelés aux urnes. 31 d'entre eux se sont abstenus, 11 ont voté blanc.

Edouard Courtial (LR), Olivier Paccaud (LR), Nadège Lefebvre (LR) et Laurence Rossignol (PS) élus sénateurs de l'Oise #senatoriales2017 — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) September 24, 2017

Édouard Courtial, président du conseil départemental de l'Oise et membre de cette même liste "L'Oise union et renouveau" est élu sénateur. Le sortant Alain Vasselle perd en revanche son siège au Palais du Luxembourg. les deux candidats avaient été officiellement investis par leur parti Les Républicains. Le dissident, Olivier Paccaud, lui aussi vice-président du département s'est maintenu dans le scrutin et décroche un siège au sénat avec 17,25% des voix

Laurence Rossignol réélue

La gauche complète le tableau avec la réélection de l'ancienne ministre et sénatrice sortante Laurence Rossignol. Sa liste obtient 15,87%. Les communistes et leur tête de liste Jean Pierre Bosino récoltent 7,55% des suffrages exprimés. Enfin la candidate investie par La République En Marche, Sophie Reynal n'est pas parvenue à percer. La conseillère municipale de Senlis obtient 8,45% des voix