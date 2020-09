Élections sénatoriales 2020 : mode d'emploi

Ce dimanche 27 septembre se tiennent les élections pour renouveler 172 des 348 sièges de sénateurs et sénatrices. Qui se présente, qui vote et pour quels enjeux ? France Bleu vous explique tout ce qu'il faut savoir.

Souvent critiqué pour son rôle peu compréhensible par les citoyens français, le Sénat a bénéficié d'un regain de visibilité depuis l'élection d'Emmanuel Macron et depuis que l'Assemblée nationale est aux mains de la majorité présidentielle, en apparaissant comme le "seul contre-pouvoir institutionnel" dixit Gérard Larcher, le président de la chambre haute du Parlement.

Ce dimanche, le Sénat renouvelle 172 de ses 348 sièges et l'élection constituera un nouveau test pour Emmanuel Macron et le gouvernement, après les municipales chaotiques de mars et juin. En 2017, lors du dernier vote, et alors que LREM avait remporté la présidentielle puis les législatives, Emmanuel Macron avait raté le grand chelem puisque la droite avait conservé sa majorité au Palais du Luxembourg.

Qui se présente, qui peut voter ce dimanche et quels sont les enjeux ? On vous explique tout :

172 sièges à renouveler

Le Sénat renouvelle tous les trois ans la moitié de ses 348 sièges. Ce dimanche 27 septembre, 172 sénateurs et sénatrices seront élus ou réélus pour un mandat de 6 ans. Les candidats sont au nombre de 1.453, dont 117 sortants.

L'âge moyen de ces candidats est de 55 ans et 5 mois, en hausse par rapport au précédent renouvellement de 2017 (54 ans et un mois). Mais c'est nettement mois âgé que les sénateurs actuellement en poste (63 ans et 8 mois).

Le plus jeune d'entre eux, Rémi Berthoux (RN) qui se présente dans le Rhône (69) a fêté ce lundi son 24e anniversaire, l'âge minimal pour se présenter aux sénatoriales. Le plus âgé est Pierre Laffite, 95 ans, qui se présente dans les Alpes-Maritimes (06). Fondateur il y a plus de 50 ans du technopôle Sophia Antipolis et ancien directeur de l'Ecole des Mines de Paris, il a déjà été sénateur pendant 23 ans, de 1985 à 2008.

Concernant la parité, elle recule sensiblement. La proportion de femmes parmi les candidats baisse à 43,6%, contre 45,5% lors des précédentes élections. Les femmes occupent actuellement 34,2% des postes de sénateurs.

Le nombre de candidats aux élections sénatoriales depuis 1986 © Visactu

Qui peut voter ?

C'est l'une des particularité des élections sénatoriales : le scrutin se fait au suffrage universel indirect. C'est-à-dire que ceux qui votent ne sont pas les électeurs classique mais des grands électeurs. Il s'agit de délégués des conseils municipaux (ils représentent 95% des grands électeurs), de députés, de sénateurs de la circonscription, de conseillers régionaux et départementaux.Ils constituent ce qu'on appelle le collège électoral sénatorial. Cette année, pour le renouvellement de la série 2, les grands électeurs sont au nombre de 87.000.

63 circonscriptions concernés en 2020 :

Les sénateurs et sénatrices sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Ce dimanche 27 septembre, 63 circonscriptions sont concernées en métropole et en outre-mer pour élire ou réélire 172 sièges. Exception liée à la situation sanitaire du coronavirus, six des douze sièges des Français hors de France seront renouvelés ultérieurement.

Sénatoriales 2020 : 63 circonscriptions à renouveler en métropole et en outre-mer © Visactu

Cette année, les départements de la série 2 sont concernés. De l'Ain (01) à l'Indre (36), du Bas-Rhin (67) au Territoire de Belfort (90) à l'exception des départements d'Île-de-France ; un département d'outre-mer, la Guyane, et 4 collectivités : Wallis et Futuna, Saint-Bathélémy, Saint-Martin et la Polynésie française.

Particularité des sénatoriales, en fonction du nombre de sièges à élire par circonscription, le scrutin n'est pas le même. Cette année, sur les 172 sièges à pourvoir, 59 sont élus au scrutin majoritaire (soit 34%), dans 34 circonscriptions, et 113 (soit 66%) au scrutin proportionnel, dans 29 circonscriptions.

Quels enjeux ?

Les résultats des dernières municipales laissent présager une stabilité des grands équilibres au Sénat. Avec 75 sièges sur 143 renouvelables, le parti Les Républicains (LR), majoritaire avec le groupe centriste (24 renouvelables sur 51), et fort de son implantation territoriale, compte assurer sa prééminence.

A gauche, le PS entend rester le deuxième groupe en nombre, avec 35 sièges renouvelables sur 71. Conséquence de leurs bons scores aux municipales, les écologistes peuvent eux espérer pouvoir reformer un groupe (minimum de 10 élus requis). Le groupe Communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE) à majorité communiste ne devrait pas être menacé, seuls 3 de ses 16 sièges étant renouvelables.

Quant au groupe LREM (10 sièges renouvelables sur 23), tous lui prédisent la déroute, au vu des mauvais résultats enregistrés par le parti présidentiel aux municipales. LREM peut néanmoins tenter d'influer sur une recomposition en grappillant des soutiens macro-compatibles au sein des autres groupes, centriste, RDSE à majorité radicale, Indépendants, voire chez Les Républicains ou socialistes. Le véritable enjeu du scrutin se jouera le 1er octobre, avec l'élection du président du Sénat. Gérard Larcher (LR), réélu pour 6 ans en 2017, a déjà fait savoir qu'il était candidat à sa succession.

Des points chauds

Le scrutin sera observé de près dans certains départements où de grandes villes ont basculé lors des municipales. C'est le cas notamment dans les Bouches-du-Rhône, le Rhône ou en Gironde, où Marseille, Lyon et Bordeaux ont viré au vert. L'attention se portera également sur le sort de plusieurs personnalités candidates à un nouveau mandat, tels les présidents du groupe LR Bruno Retailleau en Vendée ou celui du groupe LREM François Patriat, en difficulté en Côte d'Or.

Dans l'Eure, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, investi par LREM, entend jouer les trouble-fêtes, au grand dam du sénateur sortant centriste Hervé Maurey. Les sénatoriales ont été maintenues en Guyane, même si le corps électoral n'a pas pu être entièrement renouvelé, pour cause de Covid. Des municipales y auront lieu en octobre dans sept communes où le second tour n'avait pas pu avoir lieu en juin.