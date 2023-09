Elections sénatoriales 2023 : 5 listes pour un scrutin très incertain dans le Loiret

C'est la dernière ligne droite pour les élections sénatoriales ! La moitié du Sénat sera renouvelée le dimanche 24 septembre, 170 sièges sont à pourvoir, dont les 3 du Loiret. Les dépôts de candidature s'achevaient vendredi soir, et dans le Loiret, les quelque 1 700 grands électeurs devront choisir entre 5 listes.

ⓘ Publicité

Le sénateur sortant LR Hugues Saury mène la liste de droite et du centre ;

mène la liste de droite et du centre ; Christophe Chaillou , le maire de St Jean-de-la-Ruelle, conduit une liste PS/PC ;

, le maire de St Jean-de-la-Ruelle, conduit une liste PS/PC ; Frédéric Néraud - vice-président du Département du Loiret - est à la tête d'une liste indépendante "Pour une république des territoires" ;

- vice-président du Département du Loiret - est à la tête d'une liste indépendante "Pour une république des territoires" ; De son côté, le RN est emmené par Valentin Manent

Enfin, la France insoumise a investi la conseillère régionale Karin Fischer, qui fait équipe avec le maire écologiste de Bou, Bruno Cœur.

170 sièges seront renouvelés au Sénat le dimanche 24 septembre, dont les 3 du Loiret © Maxppp - Josselin Clair

Jamais sans doute l'élection sénatoriale n'a semblé aussi ouverte dans le Loiret. Il faut dire que 2 sénateurs sortants ne se représentent pas : Jean-Pierre Sueur (PS) et Jean-Noël Cardoux (LR).

Le départ de Jean-Pierre Sueur rebat les cartes

Sénateur depuis 22 ans, Jean-Pierre Sueur avait une place assez unique dans le paysage politique loirétain : socialiste certes, mais rassemblant bien au-delà par son omniprésence et son charisme. Son retrait va nécessairement rebattre les cartes et Christophe Chaillou aura forte affaire pour lui succéder, dans un département traditionnellement difficile pour la gauche, qui plus est plombée par ses divisions.

Malgré tout, le réservoir "naturel" de la gauche est sans doute plus élevé qu'il y a 6 ans, grâce au basculement à gauche lors des dernières municipales des villes d'Artenay, de Neuville-aux-Bois et surtout de Fleury-les-Aubrais - ce qui entraîne, mathématiquement, un gain de grands électeurs a priori favorables.

Frédéric Néraud peut-il créer la surprise ?

Autre poids-lourd à quitter la scène, le LR Jean-Noël Cardoux, après 2 mandats au Sénat et au terme de 40 ans de carrière politique débutée comme maire de Sully-sur-Loire. Son départ coïncide avec un certain affaiblissement de la droite et singulièrement du parti Les Républicains, au niveau national comme au niveau local, comme le suggère notamment l'élection récente de 2 députés Rassemblement National.

Mais plus que la menace RN, il y a l'inconnue autour de la liste Frédéric Néraud : officiellement indépendante, mais lui-même est vice-président du Département du Loiret, donc plutôt centre-droit, et adhérent d'Horizons, le mouvement d'Edouard Philippe . Frédéric Néraud peut-il créer la surprise, et en séduisant qui ? L'électorat modéré qui avait choisi... Hugues Saury en 2017 (qui se présentait alors comme candidat indépendant) ou l'électorat non socialiste qui votait quand même pour Jean-Pierre Sueur ? A 13 jours du scrutin, le suspense est entier. C'est la raison pour laquelle France Bleu Orléans propose un débat, ce lundi 11 septembre, de 18h à 19h, entre les 5 têtes de liste.