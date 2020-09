Elections sénatoriales : 9 candidats sont en lice en Creuse

Ça y est, on connait désormais les candidats creusois aux élections sénatoriales. Ils sont 9 en lice pour seulement 2 sièges. Parmi eux les deux sénateurs sortants Éric Jeansannetas (PS) et Jean-Jacques Lozach (PS).

Ce sont les 481 grands électeurs du département, 444 délégués des conseillers municipaux, 4 conseillers régionaux , 30 conseillers départementaux, les 2 sénateurs et le député qui devront les départager le dimanche 27 septembre.

La liste des candidats

Patrice MORANÇAIS (Divers droite)

(Divers droite) Laurent DAULNY (Divers droite)

(Divers droite) Éric JEANSANNETAS (Parti Socialiste)

(Parti Socialiste) Jean-Jacques LOZACH (Parti Socialiste)

(Parti Socialiste) Vincent TURPINAT (La République En Marche)

(La République En Marche) Stéphane BRIAULT (Parti Communiste)

(Parti Communiste) Stéphane MAISONNEUVE (Parti Communiste)

(Parti Communiste) Quentin PICQUENOT (Europe Écologie Les Verts)

(Europe Écologie Les Verts) Damien DEMARIGNY (Rassemblement National)

Mode d'emploi de l'élection

La durée du mandat sénatorial est de 6 ans. C'est un scrutin majoritaire à deux tours. Pour être élu au 1er tour, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est à dire la moitié des voix plus une. Au second tour, la majorité relative suffit. Les grands électeurs voteront le dimanche 27 septembre, de 8h30 à 11h pour le 1er tour et de 15h30 à 17h30 s'il y a un second tour