Elections sénatoriales : 9 sièges à pourvoir en Alsace

172 sièges de sénateurs seront renouvelés ce dimanche, dont 9 en Alsace (5 dans le Bas-Rhin et 4 dans le Haut-Rhin). Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, donc pas directement par les citoyens. C'est un collège de grands électeurs qui vote. A 95%, on retrouve des conseillers municipaux et parmi les 5 pour cent restant : des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux et départementaux.

Concernant le mode de scrutin, il existe des subtilités. Dans les départements les plus peuplés, comme dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, c'est le scrutin à la proportionnelle qui s'applique, avec 6 candidats sur chaque liste. Et les listes sont obligatoirement paritaires. Un seul tour de scrutin est organisé.

La droite majoritaire

Au niveau national, la droite et le centre sont largement majoritaires au Sénat. C'est le cas aussi en Alsace où les LR et l'UDI détiennent 7 des 9 sièges. Le PS et La République en marche en ont un chacun. La droite espère conserver son hégémonie. Quant aux écologistes, ils veulent surfer sur la vague des municipales.