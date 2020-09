Élections sénatoriales dans l'Indre : Jean-Luc Labbé veut "des choix en rupture avec le monde d'avant"

À moins d'une semaine des élections sénatoriales, France Bleu Berry vous présente les candidats dans l'Indre. Parmi les huit candidats aux deux postes à pourvoir : Jean-Luc Labbé, actuel adjoint au maire d'Argenton-sur-Creuse. Il se présente avec l'étiquette communiste. À 64 ans, il souhaite défendre les atouts du département de l'Indre. "Chacun connaît les difficultés du département de l'Indre, les menaces de désertification rurale et médicale. Mais il y a des atouts à faire valoir", explique-t-il.

Jean-Luc Labbé évoque notamment l'enjeu de la rénovation thermique des bâtiments. "On peut identifier 77 000 logements et bâtiments qui ne sont pas aux normes dans le département de l'Indre. Je pense au potentiel de développement économique, justice sociale et transition écologique que constitueraient des investissements massifs", précise le candidat aux élections sénatoriales.

Une politique de "rupture avec le monde d'avant"

La société française après l'épidémie de Covid-19 sera-t-elle différente ? La question se pose. "Il faut des choix en rupture avec le monde d'avant", certifie Jean-Luc Labbé, convaincu de la nécessité de changer de politique. "Il faut se mettre au niveau des enjeux aujourd'hui. On ne peut pas ignorer la crise sanitaire qui s'est ajoutée à la crise sociale et écologique. La relocalisation industrielle, la souveraineté nationale : il ne s'agit plus de le dire, il faut maintenant le faire. Seuls des députés et sénateurs communistes peuvent effectivement engager ces politiques de rupture", assure le candidat communiste.

Outre Jean-Luc Labbé, sept autres candidats sont en lice pour les élections sénatoriales dans l'Indre pour seulement deux postes en jeu :