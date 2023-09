Élections sénatoriales dans l'Oise : huit listes pour quatre postes à pourvoir

Ce dimanche 24 septembre, le Sénat renouvelle la moitié de ses 348 membres. 38 départements sont concernés par ces élections, dont l'Oise. Quatre sièges sont à pourvoir dans le département picard. Dans la Somme et l'Aisne, les prochaines sénatoriales auront lieu en 2026.

Huit listes candidates aux sénatoriales dans l'Oise

Ce sont les grands électeurs, à savoir les élus municipaux et départementaux, qui sont appelés aux urnes ce dimanche 24 septembre pour ces élections sénatoriales. Huit listes sont candidates dans le département de l'Oise, dont voici le détail :

Liste 1 / Servir l'Oise

1. Mme REYNAL Sophie

2. M. BRAVO LERAMBERT Axel

3. Mme POUILLY Céline

4. M. BAROUDI Hafid

5. Mme GARNIER Kaoutheur

6. M. PAOLI François

Liste 2 / Oise au cœur

1. M. COURTIAL Edouard

2. Mme MARTIN Manoëlle

3. M. HELLAL Bernard

4. Mme HERBANNE Chanez

5. M. CAUWEL Jean

6. Mme CARLIER Danielle

Liste 3 / Ensemble pour agir : 100 % Oise

1. M. BASCHER Jérôme

2. Mme MERCIER Sophie

3. M. PYPE Denis

4. Mme DE FIGUEIREDO Sandrine

5. M. DESMELIERS Laurent

6. Mme LEFEBVRE Brigitte

Liste 4 / Au service des communes pour défendre l'Oise

1. Mme TROSZCZYNSKI Mylène

2. M. MAGNIER David

3. Mme LESCALLE Isabelle

4. M. ADOUX Jean-Jacques

5. Mme JORAND Nathalie

6. M. BOITEL Philippe

Liste 5 / Oise Union écologique populaire et sociale

1. Mme SECK Marianne

2. M. BALLINER Thierry

3. Mme FAUGERON Sandrine

4. M. ASSAMTI Mohamed

5. Mme PREVOT Annick

6. M. LENTZ Johann

Liste 6 / Notre parti, c'est l'Oise !

1. M. PACCAUD Olivier

2. Mme VALENTE LE HIR Sylvie

3. M. VERBEKE Pascal

4. Mme CONNELL Sandrine

5. M. BARREAU Christophe

6. Mme RAVIER Nathalie

Liste 7 / L'Oise a de l'avenir

1. M. OUIZILLE Alexandre

2. Mme DAILLY Catherine

3. M. DE FRESSE DE MONVAL Baptiste

4. Mme BLAS Danièle

5. M. DOUET Jean-Paul

6. Mme PINEL Roseline

Liste 8 / La voix d'un maire pour l'Oise

1. M. BARTHELEMY Stanislas

2. Mme BUREAU-BONNARD Carole

3. M. CAGNARD Marc

4. Mme LOZANO Stéphanie

5. M. ROBERT Claude

6. Mme KORFAN-LOY Isabelle

Les résultats des élections sénatoriales dans l'Oise en 2017

Voici les quatre sénateurs sortants dans l'Oise :

M. Edouard COURTIAL (L'Oise, Union et Renouveau (LLR))

Mme Nadège LEFEBVRE (L'Oise, Union et Renouveau (LLR))

M. Olivier PACCAUD (Notre parti, c'est l'Oise ! (LDVD))

Mme Laurence ROSSIGNOL (AGIR AVEC TOUTES NOS COMMUNES - LISTE DES ELUS DE GAUCHE, REPUBLICAINS ET DEMOCRATES RASSEMBLES (LSOC))

A noter que Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise depuis 2011, quitte la Picardie et brigue un siège de sénatrice dans le Val-de-Marne.