Elections sénatoriales dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est le début des grandes manoeuvres

Qui succèdera à Max Brisson (LR), Frédérique Espagnac (PS), et Denise St Pé (MoDem) pour représenter le département des Pyrénées-Atlantiques au Sénat, le 24 septembre prochain ? Les tractations vont bon train depuis plusieurs semaines. Les sénateurs sortants avaient déjà annoncé leur intention de repartir, en janvier dernier, sur France Bleu Pays Basque. Et Max Brisson (LR) est déjà en campagne, il a l'intention de rencontrer chacun des 546 conseils municipaux du département. Il sait que le scrutin sera serré, en 2017, il avait été le moins bien élu avec 311 voix. Sa liste ne sera rendue officielle que le 20 juin, mais elle pourrait compter le maire d'Iholdy, Beñat Cachenaut, et la conseillère départementale béarnaise Fabienne Costedoat-Diu.

Au centre-droit, c'est l'incertitude. En 2017, Denise St Pé (MoDem) elle avait obtenu 409 voix. Mais pour cette année, tout le monde est suspendu à la décision de Jean-René Etchegaray (Renaissance), maire de Bayonne et président de l'agglomération Pays Basque (CABAB). Il a été sollicité par la majorité présidentielle, mais un siège au Sénat impliquerait pour lui d'abandonner tous ses mandats locaux. Il doit donner sa décision avant la fin du mois.

Pas de surprise en revanche pour le RN qui présentera une liste emmenée par le palois François Verrière, qui espère faire mieux que les 20 voix de 2017, où l'extrême-droite s'était classée en dernière position.

Max Brisson (LR), Denise St Pé (MoDem), et Frédérique Espagnac (PS), les trois sénateurs sortants des Pyrénées-Atlantiques © Radio France - Bixente Vrignon

Le combat pour l'union à gauche

À gauche, dans l'élan des législatives de l'an dernier, beaucoup rêvent d'union. Mais le scrutin très particulier des sénatoriales n'a rien à voir avec le suffrage universel. La sortante de gauche, c'est Frédérique Espagnac (PS), elle avait obtenu 609 voix en 2017, il lui en manquait à peine une poignée pour placer un second sénateur de sa liste. Et comme les élections municipales de 2020 ont rebattu les cartes, les contacts se multiplient.

Avec les abertzale de EH Bai d'abord, qui estiment disposer d'un potentiel de 200 voix. Ils se verraient bien en deuxième position sur une liste de gauche. Mais les contacts existent aussi avec Europe Écologie Les Verts qui ont déjà présenté deux candidats, La paloise Emmanuelle Camelot et l'oloronais Julien Brunel. Le problème, c'est que EELV est aussi en contact avec le PCF qui, lui, ne revendique pas de place éligible, mais veut peser sur le fonds de la campagne, et refuse absolument une alliance avec EH Bai. En 2017, les communistes avaient présenté leur propre liste et obtenu 49 voix.

Restent les petites listes, divers droite ou gauche, qui n'ont aucun espoir d'être élues, mais pourraient faire trébucher des candidatures de droite ou de gauche.