Élections sénatoriales : découvrez les noms des candidats dans les Landes

Qui succèdera à Monique Lubin et Éric Kerrouche ? Si les deux sénateurs socialistes des Landes se présentent à leur propre succession ce 24 septembre, ils auront de la concurrence. LR, RN, communistes, écologistes, Modem/Renaissance... ils sont nombreux à vouloir mettre un terme à 40 ans de socialisme sur les sièges landais du Palais du Luxembourg.

ⓘ Publicité

Un seul candidat pour la majorité présidentielle : il s'agit de Jean-Luc Lafenêtre (maire de Maurrin) qui sera suppléé Sophie Irigoyen (maire de Mées). Idem pour Les Républicains, le parti de droite que représentera le candidat malheureux aux élections législatives et ancien président de la Chambre des métiers, Marc Vernier. C'est, enfin, l'élue régionale Sylvie Franceschini qui portera les couleurs du Rassemblement national, supplée par le nouveau patron du parti dans le département, Ludovic Biesbrouck.

La gauche ne part pas unie

Si les deux sénateurs socialistes sont candidats à leur réélection, pas d'alliance non plus entre écologistes, communistes et insoumis. LFI et EELV affirment en revanche s'être mis d'accord pour ne présenter qu'un seul candidat titulaire chacun : Michael Eeckhoudt - ex-tête de liste aux élections régionales - pour La France Insoumise et Alain Godot, adjoint à Saint-Paul-Lès-Dax, pour Europe Écologie les Verts. Le Parti communiste française, lui, a deux candidats : l'élu à Mont-de-Marsan et patron du parti communiste dans le département Alain Baché, ainsi que l'adjointe à la mairie de Mouscardès Claudine Lavielle-Marcadé.

Pour rappel, ce 24 septembre ce sont les grands électeurs, c'est à dire les élus locaux, qui votent uniquement. Ils sont 1 209 précisément dans le département des Landes, dont plus de 90 % de maires et conseillers municipaux.