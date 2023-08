Elections sénatoriales : Edouard Philippe à Saint-Lô pour soutenir la liste de Gaëtan Lambert

Ce 31 août, Gaëtan Lambert, maire de Sartilly-Baie-Bocage et vice-président de l'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, a présenté la liste qu'il conduit pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 qui renouvelleront pour moitié la chambre haute du Parlement. Candidat du parti Horizons, sa liste est également soutenue par Renaissance et le Modem et les autres formations de la majorité présidentielle.

La liste Horizons-Renaissance-Modem pour les élections sénatoriales 2023. De gauche à droite, Gilbert Michel, Marie-Pierre Fauvel, Gaëtan Lambert tête de liste, Marc Fédini. Absente de la photo, Sonia Krimi © Radio France - Lucie Thuillet

Elle est composée de Marie-Pierre Fauvel, conseillère départementale et maire de Saint-Jean-d'Elle, de Marc Fédini, premier adjoint au maire de Périers et vice-président de Côte Ouest-Centre Manche, de l'ex-députée da la Manche Sonia Krimi et Gilbert Michel, premier adjoint de Terre-et-Marais et vice-président de la communauté de communes Baie du Cotentin.

Une rencontre avec des élus locaux

Et pour cette présentation à la mairie de Saint-Lô, un invité de marque. L'ancien Premier ministre et maire du Havre Edouard Philippe est venu appuyer la candidature de Gaëtan Lambert, qui a rejoint les rangs de sa formation politique Horizons, ainsi que ses colistiers :

"C'est un signe de soutien et d'amitié envers lui. C'est aussi l'occasion de revenir ici, de revoir la maire de Saint-Lô que j'aime beaucoup et d'engager la discussion avec des grands électeurs, des maires, des élus qui s'engagent tous les jours pour leurs territoires. Les sénatoriales, on en parle peu mais pour un maire, ça compte. C'est envoyer ses représentants au Parlement."

Edouard Philippe, Gaëtan Lambert et ses colisitiers ont échangé avec les grands électeurs présents dans la salle des mariages à Saint-Lô. © Radio France - Lucie Thuillet

Durant près d'une heure, Edouard Philippe et les candidats manchois ont répondu aux questions des grands électeurs présents, ceux qui voteront pour élire les sénateurs manchois dans quelques semaines. Sa venue, commente Gaëtan Lambert, "c'est une vrai chance pour nous car dans l'écriture du programme, il va nous apporter une expertise que peu de personne ont en France."

