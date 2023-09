Élections sénatoriales : Frédérique Espagnac, Max Brisson et Denise St Pé réélus dans les Pyrénées-Atlantiques

Les grands électeurs (maires, les conseillers départementaux et régionaux, députés, etc.) étaient appelés aux urnes ce dimanche, à l'occasion des élections sénatoriales. Dans les Pyrénées-Atlantiques, sans vraiment de surprise, les trois sortants ont été réélus au premier tour. Il s'agit de Frédérique Espagnac (PS) avec 33,82% des voix, Max Brisson (LR) avec 30,76% et Denise St Pé (MoDem) avec 20,19%. Pour Frédérique Espagnac il s'agit de son troisième mandat alors que Max Brisson et Denise St Pé entament eux leur deuxième au Palais du Luxembourg.

ⓘ Publicité

Le logement comme "premier dossier" à traiter

Au-delà de la joie de leurs réélections, les trois élus annoncent que le logement sera le premier des dossiers à traiter, avec la problématique connue sur la côte basque. Même si les sénatoriales ne sont pas tout à fait une élection comme les autres, un vote "sanction" contre l'action du Gouvernement et sa majorité a pu jouer dans le score de Denise St Pé jugent aussi les principaux concernés. Il faut d'ailleurs noter qu'à 30 voix près, dans ce scrutin à la proportionnelle, Jean Arriubergé, en deuxième position sur la liste de Frédérique Espagnac, aurait alors pris le siège de Denise St Pé.

Il y avait au total neuf listes en lice. Celle de Julien Brunel (EE-LV) arrive en 4e position avec 5,45% des voix, suivent Anne Saouter (PCF) avec 2,61%, Marc Gairin (Reconquête !) avec 2,34%, François Verrière (RN) avec 2,11%, Michel Lamarque (DIV) avec 1,56% et enfin Sandra Pereira-Ostanel (LFI) avec 1,17%.