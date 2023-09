Elections sénatoriales : huit candidatures pour trois sièges dans les Pyrénées-Atlantiques

Le 24 septembre prochain, le Sénat renouvelle la moitié de ses membres, et il y aura huit listes en concurrence dans les Pyrénées-Atlantiques, enregistrées par la Préfecture à Pau. C'est pourtant une élection qui se déroule dans l'indifférence générale : la quasi-totalité des citoyens sont privés de droit de vote pour ce rendez-vous électoral, seuls les "grands électeurs" ont accès aux urnes. Dans le département qui compte 328.032 habitants selon l'INSEE, moins de 2.000 personnes ont le droit de vote.

ⓘ Publicité

Les sénateurs sortants repartent

Les trois sénateurs sortants se représentent : Frédérique Espagnac qui siège dans le groupe socialiste, la MoDem Denise Saint-Pé , et Max Brisson, qui fait partie du groupe Les Républicains (LR). Chacun a constitué une liste qui se compose de trois titulaires, autant que le nombre de sénateurs du département, et deux suppléants, il s'agit donc de candidatures de liste et pas de candidature individuelle.

De gauche à droite : Max Brisson (LR), Denise St Pé (MoDem) et Frédérique Espagnac (PS), sénateurs sortants des Pyrénées-Atlantiques

Contre eux, à gauche, la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) est en ordre dispersé. Dans les Pyrénées-Atlantiques, pas de candidature unie comme dans d'autres départements : il existe une liste La France Insoumise (LFI) emmenée par Sandra Pereira Ostanel, une liste communiste avec Anne Saouter, et une liste Europe Écologie Les Verts (EELV) avec Julien Brunel.

La Nupes en ordre dispersé

Sur l'autre moitié de l'échiquier politique, pas de dissident divers droite, mais l'extrême droite participe divisée. Pour le Rassemblement national (RN), François Verrière repart comme en 2017, et Marc Gairin représentera Reconquête , le parti d'Eric Zemmour.

Dans les communes de moins de 9.000 habitants, le conseil municipal choisit les personnes qui iront voter (en général le maire et ses adjoints), au-delà tous les conseillers élus doivent voter, et dans les villes de plus de 30 000 habitants, on choisit des votants supplémentaires en fonction de la population. En 2017, le vote avait reflété les équilibres politiques départementaux.

Résultats des élections de 2017

Liste socialiste : 609 voix, Frédérique Espagnac ELUE

Liste MoDem : 409 voix, Denisé St Pé ELUE

Liste Les Républicains : 311 voix, Max Brisson ELU

Liste Divers gauche : 213 voix, Georges Labazée

Liste Divers droite : 119 voix, Jean-Pierre Mirande

Liste régionaliste : 59 voix, Jean Tellechea

Liste communiste : 49 voix, Isabelle Larrouy

Liste Front National : 20 voix, François Verrière