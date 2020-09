Elections sénatoriales : la candidature de Laurence Chabaud (LREM) a été invalidée

Laurence Chabaud maire de Saumane... et ex candidate aux élections sénatoriales du 27 septembre

C'est un coup dur pour La République En Marche en Vaucluse. Sa candidate aux élections sénatoriales du 27 septembre n'est pas autorisée à se présenter. Sa candidature vient d'être invalidée par le Tribunal Administratif de Nîmes confirme la préfecture de Vaucluse ce mercredi. Motif : la maire de Saumane occupe par ailleurs la fonction de directrice du service environnement de la Communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse. Une fonction incompatible avec une candidature à une élection sénatoriale.

5 candidats en course dont 2 femmes

La date limite de dépôt des listes étant passé, la liste "de rassemblement progressiste" conduite par Laurence Chabaud est donc contrainte de jeter l'éponge. Un coup dur pour la candidate membre du parti présidentiel et pour son co-listier et pour soutien Claude Haut, le sénateur LREM (ex PS) sortant. La candidate estime que "cette décision a été prise sans tenir compte de la jurisprudence." La candidate et ses co-listiers (Claude Haut, Carine Blanc, Jean-Luc Morel et Michèle Malivet) "regrettent profondément" de ne pas pouvoir représenter "le mouvement central et progressiste" lors de ce scrutin.

Du coup, les 1300 "grands électeurs" appelés aux urnes le 27 septembre auront le choix entre cinq candidats : Alain Milon sénateur LR sortant ; Jean-Baptiste Blanc (LR) vice président du Conseil départemental de Vaucluse ; Lucien Stanzione (PS) ; Marie-Claude Bompard conseillère départementale (Ligue du Sud) et Bénédicte Auzanot (Rassemblement National.)