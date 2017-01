Elections sénatoriales : la grosse colère de Maurice Vincent

Règlement compte au sommet du parti socialiste de la Loire. L'ancien maire de Saint-Étienne et toujours sénateur de la Loire n'est pas content du tout. Dans son viseur : Régis Juanico. Le leader du PS ligérien qui ne voudrait pas de lui aux prochaines sénatoriales.

Maurice Vincent, le sénateur socialiste de la Loire se lâche. Et ça se passe sur son site internet, un billet intitulé "élections sénatoriales, la réponse au PS de la Loire". Un billet qui cache une grosse colère. Et il vise directement le premier secrétaire fédéral du parti Régis Juanico.

Le député est accusé de vouloir je cite l' "écarter au plus vite de ces élections sénatoriales, sans le moindre débat de fond, la moindre argumentation, aucun regard sur son bilan." Maurice Vincent poursuit c'est "une décision ad hominem, dictée par une conception sectaire du fonctionnement du PS dans la Loire."

Sur le fond, Maurice Vincent redit qu’il ne prendra la décision de se représenter ou non qu’en mai ou juin prochain. "Quant à ma candidature, j'en déciderai comme je l'ai toujours dit en mai ou juin 2017 au vu de la situation politique qui suivra les élections présidentielles et de son intérêt pour la Loire."

pas d'exigence morale

Et Maurice Vincent revient longuement aussi dans ce billet sur l’habitude de Régis Juanico pendant le quinquennat Hollande et sa position de frondeur."Un premier fédéral-député qui a refusé de voter le budget d'un Gouvernement socialiste et a ensuite signé un projet de motion de censure contre ce gouvernement qui voudrait nous donner des leçons de solidarité".

Régis Juanico rhabillé pour l'hiver dans la conclusion du papier Il "n'a pas eu le début de cette exigence morale" lâche Maurice Vincent. Le ton est donné. Les semaines qui viennent, avec la campagne des primaires, s'annoncent sous haute-tension.