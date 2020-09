Elections sénatoriales : la majorité de la droite et du centre "confortée", un groupe vert au Sénat

Les élections sénatoriales se déroulaient ce dimanche en France. 87.000 grands électeurs, des représentants des communes, des départements et des régions, devaient renouveler la moitié des sièges du Sénat. La droite et le centre disent avoir "conforté" leur majorité, les Verts eux auront assez d'élus pour créer un groupe. Le groupe socialiste devrait lui rester en deuxième position.

Cette année, 172 sièges sur 348 étaient concernés, soit les élus de 58 départements de métropole, compris entre l'Ain et l'Indre et entre le Bas-Rhin et le Territoire de Belfort, hors Ile-de-France. Outre-mer sont aussi renouvelés les sénateurs de la Guyane et de quatre collectivités (Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Polynésie française). 117 sénateurs sortants se représentaient.

La majorité de la droite et du centre "confortée"

"Cette élection, dans un contexte sanitaire, économique et social inédit, vient conforter la majorité sénatoriale de la droite et du centre", a déclaré dans un communiqué le président LR du Sénat, Gérard Larcher. Il sera d'ailleurs candidat à sa succession.

En Vendée, Bruno Retailleau (Les Républicains) fait un carton plain avec sa liste d'Union de la droite. Il remporte les trois sièges en jeu avec un score de 70,77% des voix.

Un groupe vert au Sénat

"Il y aura un groupe vert au Sénat" avec au moins 10 élus, a assuré dimanche soir la sénatrice EELV Esther Benbassa, se réjouissant d'une "excellente nouvelle pour l'écologie". Jusqu'ici, les Verts ne comptaient que cinq sénateurs. De son côté, l'eurodéputé Yannick Jadot félicite "aux six élus EELV qui rejoignent le Sénat".

Des sénateurs écologistes ont notamment été élus en Ille-et-Vilaine et en Gironde.

"On va pouvoir porter des textes écolos et les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. C'est une étape avant les régionales et les départementales", a souligné la sénatrice, élue de Paris. Nous commençons à être présents dans les territoires ruraux, alors qu'on nous a souvent reproché d'être des bobos, des élus du centre-ville."

Lemoyne et Patriat réélus pour LREM

Le secrétaire d'Etat au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a été réélu sénateur dans l'Yonne. Il a obtenu 37,8% des voix au premier tour et 52,56% des voix au second tour. Mais il ne devrait pas siéger. Jean-Baptiste Lemoyne a déjà annoncé qu'il laisserait son mandat à sa suppléante, Marie Evrard.

Le président du groupe La République en Marche François Patriat, menacé en Côte d'Or par la socialiste Colette Popard, a finalement été confirmé : "J'ai été élu avec 100 voix d'avance" a-t-il déclaré à l'AFP.

Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a lui été élu dans l'Eure.

Un premier sénateur nationaliste

En Corse, les sénatoriales ont été marquées par l'élection d'un premier sénateur nationaliste, avec la victoire en Haute-Corse de Paul-Toussaint Parigi, membre du parti du président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni.

De son côté, le Rassemblement national conserve son seul siège au Sénat. Dans les Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier est en effet réélu sénateur, sa liste a obtenu 10,03% des voix.

Les résultats dans vos départements

Voici les résultats des élections sénatoriales 2020 par département :