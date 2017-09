Elections sénatoriales dans la Manche : les deux sénateurs sortants LR réélus et le PS conserve son siège

Philippe Bas, le président LR du Conseil Départemental de la Manche, réélu sénateur ainsi que l'autre sortant LR Jean Bizet. Le socialiste Jean-Michel Houllegatte succède au PS Jean-Pierre Godefroy

Le collège de grands électeurs devaient choisir parmi 8 listes paritaires (un homme, une femme en alternance) de 5 noms car il faut des suppléants, mais il n'y avait bien que 3 sénateurs a élire dans la Manche puisque le département a perdu un siège lors des dernières élections il y a 6 ans. Une seule femme est tête de liste, les 7 autres listes sont menées par des hommes.

A droite, pour espérer être tous les deux réélus, les sénateurs sortants Les Républicains Philippe Bas et Jean Bizet présentaient chacun leur liste. Stratégie qui a payé mais de justesse pour Jean Bizet qui ne devance que de 23 voix la liste LREM de Jean-Michel Maghe, le maire délégué de Querqueville dans l'agglomération cherbourgeoise.

Ce sont sans doute les deux listes centristes, celle du conseiller départemental Jean Lepetit, président manchois de l'UDI et surtout celle de la conseillère régionale Christiane Vulvert qui avait brigué la tête de liste LREM dans la Manche qui ont permis à Jean Bizet de l'emporter face à Jean-Michel Maghe.

Le PS conserve son siège de sénateur dans la Manche

Jean-Michel Houllegatte, nouveau sénateur de la Manche aux côtés des candidats PS et du sénateur sortant Jean-Pierre Godefroy © Radio France - Frédérick Thiébot

A gauche, le sénateur socialiste Jean-Pierre Godefroy ne se représentait pas. Jean-Michel Houllegatte, le maire de Cherbourg-Octeville tentait de conserver son siège. La tache s'annonçait difficile puisque les 1 558 grands électeurs sont des conseillers régionaux, départementaux et municipaux. Or depuis 6 ans, le PS a reculé à toutes ces élections. Finalement le socialiste Jean-Michel Houllegatte conserve ce siège et surtout arrive deuxième de ce scrutin.

Philippe Bas confronté au cumul des mandats va quitter la présidence du département mais reste conseiller départemental.

Jean-Michel Houllegatte va quant à lui quitter son poste de maire délégué de Cherbourg-Octeville