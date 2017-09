Élections sénatoriales : les enjeux dans le Loiret

Jour de vote aujourd'hui en France. Dernier épisode de la longue séquence électorale de 2017, même si le scrutin passe cette fois plus inaperçu : les élections sénatoriales se tiennent ce dimanche. On renouvelle près de la moitié du Sénat : 171 sièges sur 348.

C'est certainement l'élection la plus discrète de l'année, elle se déroule même dans l'indifférence générale. On vote aujourd'hui pour renouveler la moitié du Sénat, et le Loiret est concerné. Dans le département, deux des trois sénateurs sortants se représentent : le LR Jean-Noël Cardoux et le PS Jean-Pierre Sueur. Le LR Eric Doligé ne brigue pas un nouveau mandat, même s'il figure sur la liste de Jean-Noël Cardoux (en position non-éligible). Au total, huit listes sont en lice, et le scrutin n'a jamais été aussi incertain dans le Loiret.

Le socialiste Jean-Pierre Sueur sauvera-t-il son siège ?

Il y a d'abord un changement de mode de scrutin : il y a 6 ans, c'était un scrutin de liste majoritaire à 2 tours. Les grands électeurs pouvaient panacher et donc voter en fonction des personnalités. Cette fois, on vote à la proportionnelle à un seul tour et le panachage est interdit. Il faut donc voter pour une liste, en bloc. Théoriquement, cela risque de pénaliser le socialiste Jean-Pierre Sueur, qui avait été facilement réélu sur son nom en 2011. D'autant que sa base électorale naturelle, la gauche, a rétréci en l'espace de 6 ans : le PS a perdu les villes de Châteauneuf-sur-Loire et de La Ferté-St-Aubin, ainsi que plusieurs cantons au conseil départemental. Mais Jean-Pierre Sueur peut bénéficier toutefois de la division de ses adversaires.

Deux listes sont en concurrence à droite : celle menée par le sénateur sortant LR Jean-Noël Cardoux, qui a face à lui la liste dissidente d'Hugues Saury, le président du conseil départemental du Loiret. Division aussi dans la majorité présidentielle, avec une liste officiellement investie par la République en Marche, conduite par Aline Mériau, et une autre dissidente avec à sa tête Benoît Lonceint. Le Parti Communiste, le Front National, et une liste indépendante menée par un habitant de Briare complètent le tableau.

Le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire également concernés

Les sénateurs sont élus pour 6 ans. Pour le Loiret, le scrutin a lieu dans un seul lieu : au Palais de Justice d'Orléans, de 9h à 15h. Seuls les grands électeurs sont appelés aux urnes. Ils sont 1.667 dans le département : des élus locaux (maires, conseillers municipaux, départementaux, régionaux, parlementaires), auxquels s'ajoutent à Orléans une centaine de citoyens désignés par le conseil municipal. Outre le Loiret, le Loir-et-Cher vote également. Il y a 2 sièges à pourvoir, dont celui de la sénatrice sortante Jacqueline Gourault, devenue ministre auprès du ministre de l'Intérieur, et qui se représente. On vote aussi en Indre-et-Loire, où le maire de Tours, le LR Serge Babary tente de décrocher un siège.